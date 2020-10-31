У Житомирській області спалахнула пожежа на території готельно-ресторанного комплексу "Дубки". Це сталося 31 жовтня поблизу села Оліївка.

За попередньою інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Спочатку зайнялася покрівля 2-поверхової будівлі, згодом полум'я розповсюдилося й на покрівлю дерев'яної будівлі, розташованої поблизу.

Площа пожежі сягнула приблизно 200 квадратних метрів. Рятувальники локалізували займання о 15:50, а о 17:10 – повністю його ліквідували. До гасіння залучили 24 людини та 5 одиниць техніки.



Пожежа у готельно-ресторанному комплексі "Дубки" / Фото ДСНС



Полум'я охопило близько 200 квадтраних метрів / Фото ДСНС

Зауважимо, що за 2020 рік українські рятувальники зафіксували 90 тисяч займань. В пожежах в Україні загинули понад 1 100 людей, ще понад 1 000 постраждали.

Пожежі в ресторанах та підприємствах у жовтні

22 жовтня загорівся літній майданчик ресторану "Фонтан" у курортному містечку Чорноморськ, що на Одещині. Тераса була спалена вщент.

Цього ж дня сталася масштабна пожежа в Обухові – на підприємстві, яке утилізовує небезпечні речовини та медичні препарати.

Важливо! Якщо поруч з вами спалахнула пожежа, у жодному випадку не можна панікувати. Варто одразу зателефонувати "101" та викликати рятувальників. Про інші основні правила – читайте тут.