На Житомирщині через COVID-19 померла підопічна інтернату: керівництво заперечувало хворобу
На Житомирщині через ускладнення коронавірусу 15 листопада померла підопічна психоневрологічного інтернату Радомишля. Водночас керівництво інтернату спершу не хотіло госпіталізовувати хвору.
Коронавірус у підопічної інтернату виявили 12 листопада. Вже через 3 дні, 15 листопада, вона померла у Коростишівській центральній лікарні. Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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Хвору відвезли у лікарню тільки після того, як у ситуацію втрутилася моніторингова група.
Після втручання моніторингової групи підопічні з ознаками ГРЗ були ізольовані в окремій кімнаті, а також була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка невідкладно госпіталізувала підопічну К. до інфекційного відділення районної лікарні,
– розповіли в пресслужбі омбудсмена.
У відомстві також додали, що направили лист до Генеральної прокуратури, аби правоохоронці відреагували на подію.
Смерті від коронавірусу в листопаді
- 1 листопада від ускладнень коронавірусу помер ексмер Павлограда на Дніпропетровщині Іван Метелиця. Чиновник перебував у штучній комі кілька днів, однак медики не змогли його врятувати.
- 11 листопада від COVID-19 помер слідчий ДБР у справах Майдану Андрій Єна.
- 16 листопада через коронавірус помер Олександр Луговий, якого нещодавно обрали мером Конотопа.
- 17 листопада від вірусу помер 64-річний настоятель храму святого Георгія у Києві Сергій Станкевич.
- Також 17 листопада стало відомо про смерть ексначальник Одеського залізничного вокзалу Олега Сироти.
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