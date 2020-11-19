На Житомирщині через ускладнення коронавірусу 15 листопада померла підопічна психоневрологічного інтернату Радомишля. Водночас керівництво інтернату спершу не хотіло госпіталізовувати хвору.

Коронавірус у підопічної інтернату виявили 12 листопада. Вже через 3 дні, 15 листопада, вона померла у Коростишівській центральній лікарні. Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Хвору відвезли у лікарню тільки після того, як у ситуацію втрутилася моніторингова група.

Після втручання моніторингової групи підопічні з ознаками ГРЗ були ізольовані в окремій кімнаті, а також була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка невідкладно госпіталізувала підопічну К. до інфекційного відділення районної лікарні,

– розповіли в пресслужбі омбудсмена.

У відомстві також додали, що направили лист до Генеральної прокуратури, аби правоохоронці відреагували на подію.

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