28-річний мешканець Малина Житомирської області може сісти в тюрму через незаконне зберігання зброї, набоїв та вибухівки. Чоловік колекціонував трофеї часів Другої світової війни.

Досудове розслідування ймовірної протизаконної діяльності чоловіка триває, повідомили у поліції Житомирської області. Більшість предметів, які зібрав чоловік, ніякої загрози для людей не несли.

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Але склянка з порохом та пістолет експерти визнали небезпечними.

Що знайшли у чоловіка



"Музей" чорного археолога на Житомирщині / Фото пресслужби поліції Житомирської області

Зброю, вибухівку та інші предмети часів Другої світової знайшли у підвальному приміщенні, яке належало чоловіку, під час обшуків. Зі слідчими діями правоохоронці прибули до нього через наявність інформації про зберігання зловмисником небезпечних речей.

Вже в будинку фігуранта справи копи з'ясували, що ймовірний порушник закону відшукував речі загиблих під час війни бійців. Він знайшов чималу кількість касок, фляг та інших елементів спорядження військових.

Крім того, правоохоронці вилучили:

200 набоїв різного калібру;

частини вогнепальної зброї;

склянку з порохом;

раму від гвинтівки зі штиком;

підривачі снарядів;

гумові кийки;

димову шашку;

пістолет.

За фактом незаконного зберігання зброї, боєприпасів або вибухівки триває досудове розслідування. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.