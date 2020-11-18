Надзвичайний інцидент стався вночі 18 листопада в одному з сіл Овруцького району Житомирської області. До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловік загрожує підірвати гранату в будинку.

Виклик правоохоронців зафіксували на гарячій лінії близько 3:30 ночі, повідомили у поліції Житомирщини. Заради врятування життя жінки та самого чоловіка копи ввели в дію план спецоперації.

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За даними поліції, зловмисник, який мав гранату, був нетверезим.

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Через ймовірну загрозу життю людей на місце події відправили спецпризначенців. А доки додаткові сили копів не прибули, вгамувати агресивно налаштованого чоловіка намагалися працівники місцевого відділку поліції.

Урешті до штурму силовики не вдавалися, оскільки після недовгих перемовин зловмисник повідомив, що у нього навчальна граната. Він віддав боєприпас добровільно.

Вибухотехніки, які згодом приїхали на місце події, з'ясували, що граната була страйкбольна та дійсно є навчально-тренувальною.

Самого чоловіка поліцейські затримали. Наразі з ним працюють слідчі.

Кваліфікація події поки невідома, оскільки із цим питанням копи ще не визначились.