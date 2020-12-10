Обійшовся у 30 мільйонів: на Житомирщині новий асфальт дав тріщини – відео
У Новограді-Волинському на Житомирщині щойно укладений асфальт одразу ж дав тріщини та вкрився горбами. Вулицю капітально відремонтували лише кілька тижнів тому, проте радість місцевих водіїв була недовгою.
Як 30 мільйонів бюджетних гривень "закатали" у горбатий асфальт на Житомирщині – у матеріалі 24 каналу.
Читайте також На Житомирщині чоловік у підвалі будинку влаштував музей боєприпасів: фото
На ремонт вулиці Соборності у Новограді-Волинському місцеві водії чекали кілька років. Втім, не встигло нею проїхати перше авто, як новий асфальт тріснув.
Тепер підрядник зрізає проблемні ділянки та ставить латки. Але у надійність такого ремонту водії вже не надто вірять.
Були такі місця, що машина їде і вже кермо кидало на цих горбах, тому що рівного асфальту тут не було. Другий шар клали тоді, коли йшов дощ. Це не робота, це сміхота,
– прокоментував Дмитро Семенюк, місцевий житель.
Ремонтують вулицю у рамках програми "Велике будівництво". Тому у міській владі Новограда-Волинського зауважили, що жодного впливу на цей процес не мають, адже замовник – обласна адміністрація.
Єдине що можуть зробити – це описати недоліки та передати звіт до Житомира. Представник підрядника, фірми ТОВ "Будстандарт ЛТД", із кореспондентами 24 каналу спілкуватися відмовився.
Реакція ОДА та думка експерта
В обласній адміністрації підкреслили, що тепер підрядник за власні гроші виправляє недоліки. Працівники зрізали проблемні ділянки асфальту і кладуть новий шар.
За словами експерта у сфері транспорту Дмитра Ткачука, латання нового асфальту шматками – це вже ямковий ремонт, але аж ніяк не капітальний. Окрім того, велике питання викликає й укладання латок в морози.
Теоретично зараз можна проводити певні роботи. Але це вже має бути асфальт зовсім іншого типу – із пластифікаторами із домішками,
– пояснив він.
Й додав, що сумнівається, що хтось використовує такі матеріали, адже вони на 20 – 30% дорожчі. "Латані штани ніколи новими не будуть. Це вже усування наслідків. Скоріше, такий компромісний узгоджений варіант, як вийти з цієї ситуації", – додав Ткачук.
Після усунення недоліків роботу підрядника ще раз перевірять. Втім, експерти вважають, що латання, скоріш за все, погодили із обладміністрацією. Адже без погодження такі роботи підрядник проводити не може.
Поділитися новиною