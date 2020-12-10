У Новограді-Волинському на Житомирщині щойно укладений асфальт одразу ж дав тріщини та вкрився горбами. Вулицю капітально відремонтували лише кілька тижнів тому, проте радість місцевих водіїв була недовгою.

Як 30 мільйонів бюджетних гривень "закатали" у горбатий асфальт на Житомирщині – у матеріалі 24 каналу.

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На ремонт вулиці Соборності у Новограді-Волинському місцеві водії чекали кілька років. Втім, не встигло нею проїхати перше авто, як новий асфальт тріснув.

Тепер підрядник зрізає проблемні ділянки та ставить латки. Але у надійність такого ремонту водії вже не надто вірять.

Були такі місця, що машина їде і вже кермо кидало на цих горбах, тому що рівного асфальту тут не було. Другий шар клали тоді, коли йшов дощ. Це не робота, це сміхота,

– прокоментував Дмитро Семенюк, місцевий житель.

Ремонтують вулицю у рамках програми "Велике будівництво". Тому у міській владі Новограда-Волинського зауважили, що жодного впливу на цей процес не мають, адже замовник – обласна адміністрація.

Єдине що можуть зробити – це описати недоліки та передати звіт до Житомира. Представник підрядника, фірми ТОВ "Будстандарт ЛТД", із кореспондентами 24 каналу спілкуватися відмовився.

Довідка. "Велике будівництво" – це програма Зеленського для розбудови інфраструктури України. Вона охоплює не лише дороги, а ще й школи, дитячі садки та стадіони.

Реакція ОДА та думка експерта

В обласній адміністрації підкреслили, що тепер підрядник за власні гроші виправляє недоліки. Працівники зрізали проблемні ділянки асфальту і кладуть новий шар.

За словами експерта у сфері транспорту Дмитра Ткачука, латання нового асфальту шматками – це вже ямковий ремонт, але аж ніяк не капітальний. Окрім того, велике питання викликає й укладання латок в морози.

Теоретично зараз можна проводити певні роботи. Але це вже має бути асфальт зовсім іншого типу – із пластифікаторами із домішками,

– пояснив він.

Й додав, що сумнівається, що хтось використовує такі матеріали, адже вони на 20 – 30% дорожчі. "Латані штани ніколи новими не будуть. Це вже усування наслідків. Скоріше, такий компромісний узгоджений варіант, як вийти з цієї ситуації", – додав Ткачук.

Після усунення недоліків роботу підрядника ще раз перевірять. Втім, експерти вважають, що латання, скоріш за все, погодили із обладміністрацією. Адже без погодження такі роботи підрядник проводити не може.