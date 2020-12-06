В середу, 2 грудня 2020 року, в місті Новоград-Волинський Житомирської області троє чоловіків побили заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та протидією організованій злочинності СБУ Артемія Капелюха. Інцидент відбувся у приміщенні автозаправної станції "БРСМ-Нафта" після словесного конфлікту.

До поліції 2 грудня надійшло повідомлення про те, що на АЗС відбувається бійка за участі 4 осіб. Про це повідомили на сайті Dетектив INFO.

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Що відбулось

Троє чоловіків розпочали конфлікт з продавчинею АЗС. Артем Капелюх заступився за неї. Під час бійки один з чоловіків схопив бейсбольну биту, яка була на вітрині магазину і вдарив працівника СБУ по голові.

Після бійки нападники втекли з місця події на сірому Оpel Astra іноземної реєстрації.

Особи нападників встановили

Всіх трьох нападників встановили та затримали:

Боярського Кирила Олександровича;

Бущенка Тараса Михайловича;

Щурука Андрія Андрійовича.

Ушкодження Капелюха

Працівник СБУ отримав забійну рану голови. Йому надали медичну допомогу на місці без госпіталізації. В поліції подію кваліфікували за ознаками правопорушення, передбаченого статтею про хуліганство Кримінального кодексу України.

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