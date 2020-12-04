Скажена білка 1 грудня покусала чоловіка, через що у всьому місті довелось запровадити карантин. Інцидент трапився у місті Баранівка, що на Житомирщині. Після укусу білка померла.

Чоловік зловив білку у лісі та приніс її додому. Як повідомив голова надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівській райдержадміністрації Володимир Хіміч, після цього білка вкусила чоловіка за руку.

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Після смерті тварини фахівці провели експертизу. Результати підтвердили, що у білки був сказ. Місце, де вона померла, ретельно продезінфікували.

3 грудня він відчув біль у ділянці рани та звернувся до Баранівської лікарні,

– сказав Хіміч.

Вже через 4 грудня у місті запровадили карантин. Таке рішення ухвалила державна надзвичайна протиепізоотична комісія Баранівської райдержадміністрації. Карантин діє у місті та на прилеглій території у радіусі 3 кілометрів. Наразі невідомо, доки триватимуть обмеження.

Також комісія передбачила подібні випадки та затвердила план проведення профілактичних заходів щодо тварин, які хворіють на сказ.

Довідка. У Баранівці, де трапився інцидент, проживає приблизно 12 тисяч осіб.