Смертельна аварія сталася на трасі Київ – Ковель у Житомирській області. MAN лоб у лоб зіштовхнувся із легковиком "ВАЗ" на достатньо слизькій та запорошеній снігом дорозі.

Водій легковика загинув на місці, а його пасажира госпіталізували до лікарні з серйозними травмами, повідомляє поліція Житомирщини. Врятувати життя чоловіка медики не змогли.

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Шансів врятуватися у людей, які знаходилися всередині машини російського автопрому, фактично не було.

Що відомо про смертельну аварію на Житомирщині

Хто з водіїв виїхав на зустрічну смугу, невідомо. Цілком ймовірно, що одну з автівок занесло через погані дорожні умови.



Тіло загиблого без допомоги рятувальників дістати було неможливо / Фото zhitomir.info

На місці події працювали слідчі, працівники ДСНС та медики. Рятувальники вирізали з розтрощеного "ВАЗ" постраждалого та тіло загиблого. Ушкодження 42-річного пасажира були надто серйозними. Водієм легковика був 40-річний уродженець Рівненщини.

Наразі правоохоронці намагаються встановити всі обставини ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, або правил експлуатації автомобіля. Тож, цілком ймовірно, що принаймні на одній з машин була встановлені літні шини.



Людям у "ВАЗі" врятуватися було фактично неможливо / Фото zhitomir.info