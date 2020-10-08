В Житомирській області 8 жовтня троє військовослужбовців не з’явились на ранкове шикування. Після цього їх тіла знайшли в орендованій квартирі без ознак насильницької смерті.

Чоловіки проходили службу за контрактом. Їм було трохи більше двадцяти років, повідомляє поліція Житомирської області.

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Що відомо про померлих

Наразі причини смерті усіх трьох невідомі, але тіла були знайдені без тілесних ушкоджень. Це сталось у селі Новоівницькому Андрушівського району, що в Житомирській області.

Двом військовослужбовцям було по 23 роки. Вони – уродженці Сумщини та Дніпропетровщини. А третій –наймолодший – мав усього 21 рік, він був з Чернівців.

Оперативники встановлюють факти смертей та обставини, які до цього призвели.

До речі, напередодні суд Києва взяв під варту на два місяці нацгвардійця, якого підозрюють у дідівщині, що призвела до смерті солдата. Зловмисник начебто здійснював "психологічний примус" щодо свого колеги, а потім ще й вдарив його.