На Житомирщині зникли батько з сином: згодом їх знайшли на дні річки
В Житомирській області поліція два дні шукала чоловіка та його пасинка. 11 листопада їх знайшли в автомобілі на дні річки Случ. Причини трагедії наразі невідомі.
В поліцію заявила мати хлопчика. Вона розповіла, що її чоловік заїжджав до неї на роботу, а потім зник. Також жінка не могла додзвонитися до сина. Про це повідомляє поліція Житомирської області.
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Спочатку зниклих шукали у лісі. Згодом з’ясувалось, що чоловік забрав пасинка, який вигулював собаку й вони разом поїхали до річки. Правоохоронці знайшли місце де автівка впала у воду. Це сталось неподалік села Полянки.
На Житомирщині загинули батько з сином / Фото Нацполіції
Причини трагедії наразі не відомі. Мати повідомила, що напередодні ніхто в їх родині не сварився.
Як діставали автівку з річки: дивіться відео
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