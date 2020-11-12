В Житомирській області поліція два дні шукала чоловіка та його пасинка. 11 листопада їх знайшли в автомобілі на дні річки Случ. Причини трагедії наразі невідомі.

В поліцію заявила мати хлопчика. Вона розповіла, що її чоловік заїжджав до неї на роботу, а потім зник. Також жінка не могла додзвонитися до сина. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

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Спочатку зниклих шукали у лісі. Згодом з’ясувалось, що чоловік забрав пасинка, який вигулював собаку й вони разом поїхали до річки. Правоохоронці знайшли місце де автівка впала у воду. Це сталось неподалік села Полянки.

На Житомирщині загинули батько з сином / Фото Нацполіції

Причини трагедії наразі не відомі. Мати повідомила, що напередодні ніхто в їх родині не сварився.

Як діставали автівку з річки: дивіться відео