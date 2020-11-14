Підприємці з Овруча, що на Житомирщині, 14 листопада перекрили міжнародну трасуМ-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Представники малого та середнього бізнесу вимагають скасувати рішення про карантин вихідного дня.

Люди ходили пішохідним переходом

Люди без перерви ходять пішохідним переходом, таким чином блокуючи рух транспорту. Про це повідомила УНІАН речниця пресслужби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.

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Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об'їзд,

– розповіла Ващенко.

Зазначимо, що одна з учасниць акції Людмила Старовойт на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що 15 листопада підприємці планують вийти на роботу.

14 – 15 листопада діє карантин вихідного дня

Зазначимо, що 11 листопада уряд ухвалив постанову про карантин вихідного дня. Діятиме рішення з 14 по 30 листопада.

Карантин вихідного дня діятиме вже 14 – 15 листопада з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Його ввели до 30 листопада.

На вихідних можуть працювати лише аптеки, ветеринарні аптеки, продуктові магазини та АЗС.

У деяких українських містах відмовились виконувати рішення уряду, мотивуючи це великими збитками для підприємців. Представники бізнесу виходять на акції протесту.

Про те, які порушення карантину вихідного дня уже зафіксували, читайте тут.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу