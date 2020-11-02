У Німеччині на місяць запровадили частковий локдаун. Тепер там не працюють заклади харчування, культурні установи та спортзали. Водночас відкритими залишаються школи та дитячі садочки.

Частковий карантин запровадили на місяць від 2 листопада 2020 року. Які ще обмеження діють у Німеччині та як на них реагують тамтешні жителі – в ефірі 24 каналу розповів німецький соціолог Ігор Ейдман.

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За відсутність маски передбачений штраф. У кожному регіоні він різний. Однак поліції на вулицях і в метро небагато, вони це не відстежують

Але німці дисципліновані. І в магазинах і в громадському транспорті маски носять практично всі. На більшості вулиць маски не потрібні,

– зазначив соціолог.

Втім, у Берліні вже оголосили список вулиць, де обов'язково потрібні маски. Це переважно центральні великі вулиці з великим скупченням людей.

Як наголосив соціолог, такі жорсткі обмеження у німців викликають різне незадоволення. Однак вони ніяк не можуть на це повпливати, оскільки все регулюється на законодавчому рівні.

Увага. Міністр фінансів Олаф Шольц пообіцяв компенсації у розмірі 75% прибутків торік для малого бізнесу і до 70% для великих підприємств. Гроші планують взяти з податкових надходжень. Ізоляція на місяць обійдеться державі від 7 до 10 млрд євро.

Чи відрізняється цей карантин від весняного

За словами експерта, карантин, який запроваджували весною 2020 року, сильно відрізняється від теперішнього. Він наголосив, що тоді життя на якийсь час просто завмерло – все було зачинено, зокрема і дитячі садочки. Зараз такого немає, всі магазини працюють і життя не зупинилось.

"Найвідчутніше лише те, що зачинені всі кафе, ресторани та бари. А також масові заходи, зокрема зачинені й кінотеатри", – підсумував соціолог.

Довідка. У Німеччині за добу 1 листопада зафіксували 12 тисяч нових хворих на коронавірус.