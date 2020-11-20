Укрзалізниця запропонувала нову послугу для пасажирів – проїзд у VIP-вагоні. Їх вже встигли висміяти користувачі соцмереж. Тепер і голова компанії Володимир Жмак посміявся із люксових вагонів.

Своєю реакцією він поділився у власному телеграм-каналі. Він також і розкрив інші "секрети", які ховаються по закутках Укрзалізниці.

Важливо Укрзалізниця відновлює рух поїздів з 2 станцій

Раніше Укрзалізниця запропонувала під час карантину проїхатися у VIP-вагоні. Ці та ще й антикварні вагони дісталися компанії у спадок від попередників, пише Жмак.

Чого там тільки немає – і антикварні вагони Кагановича, і VIP-вагони "пшонкастайл". Дісталися у спадок. Наразі думаємо, що з ними робити,

– пише глава правління УЗ.

Так, за словами Жмака, з вагонів, які у мережі вже встигли висміяти, зроблять "музеї розкоші" і не тільки.

"Є декілька ідей: із вагона Кагановича зробити музей історії УЗ, а з VIP-вагонів – вагон для молодят, музей розкоші, хіпстер-бар чи ще щось", – запропонував вдосконалення Жмак і додав, що продовжують пошуки у засіках.

Що таке "пшонкастайл"? Це жартівлива назва інтер'єру, в якому поєднуються так зване багатство з величезним несмаком. Назва пішла від прізвища колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки. Саме після його втечі з України після Революції Гідності українці змогли ознайомитись з інтер’єром його будинку і вигадати новий напрям у дизайні інтер'єрів.

Що відомо про VIP-вагони Укрзалізниці

19 листопада Укрзалізниця виклала нову послугу – можливість під час карантину проїхатися у VIP-вагоні.

Кількість спальних місць у таких вагонах — від 5 до 11. Є окремі купе для персоналу та охорони.

Ціна проїзду в такому вагоні — приблизно 14 тисяч гривень.

Про те, як у соцмережах висміяли такий "пшонкастайл", а дизайнерів дорікнули в жлобстві – читайте у нашому матеріалі.