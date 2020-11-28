В Україні немає жодних передумов для запровадження термінового локдауну. Ліжкомісць у лікарнях наразі вистачає.

За розрахунками епідеміологів, потрібно від 15 днів до 3 тижнів, аби був ефект від локдауна. Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.

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Зараз у нас достатньо ліжкомісць, і немає зараз жодних передумов для негайного введення локдауна,

– наголосив Арахамія.

Нардеп нагадав, що парламент знатиме про потенційну дату локдауна за 7 днів до того, як його запровадять. Відтак, знатимуть та аналізуватимуть передумови.

Джерело: https://censor.net/ua/n3233830

Про які передумови мовиться

Наявність ліжкомісць;

темпи розповсюдження коронавірусу.

Зверніть увагу! Наступного тижня у владі планують обговорити ефективність карантину вихідного дня та ймовірність запровадження локдауна. Щоправда, низка міністрів вже виступили за введення жорсткого карантину.

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Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу