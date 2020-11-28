Жодних передумов немає, – Арахамія про терміновий локдаун
В Україні немає жодних передумов для запровадження термінового локдауну. Ліжкомісць у лікарнях наразі вистачає.
За розрахунками епідеміологів, потрібно від 15 днів до 3 тижнів, аби був ефект від локдауна. Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.
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Зараз у нас достатньо ліжкомісць, і немає зараз жодних передумов для негайного введення локдауна,
– наголосив Арахамія.
Нардеп нагадав, що парламент знатиме про потенційну дату локдауна за 7 днів до того, як його запровадять. Відтак, знатимуть та аналізуватимуть передумови.
Про які передумови мовиться
- Наявність ліжкомісць;
- темпи розповсюдження коронавірусу.
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