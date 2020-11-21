Жодної дати введення більш жорсткого карантину зараз немає, – Шмигаль
Наразі в Україні немає визначеної дати, коли планують запровадити жорсткий карантин. Однак план обмежень дійсно розробляють.
Проте жорсткий карантин – це план "Б". Його запровадять, якщо карантин вихідного дня не буде ефективним. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.
До речі Якщо буде понад 30 тисяч хворих на добу, – Степанов про запровадження локдауну
Жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає,
– наголосив Шмигаль.
Хоча прем'єр додав, що уряд зустрічався з представниками бізнесу, міськими головами, Радою церков. Метою зустрічі було обговорення ймовірних обмежень. За словами Шмигаля, ситуацію аналізують щодо кожного регіону країни.
Чутки про локдаун в Україні: що відомо
- Раніше політики говорили, що локдаун запровадять при 9,5 тисячах хворих на коронавірус, потім – при 15 тисячах.
- 20 листопада очільник МОЗ розповів, що жорсткий карантин запровадять при 30 тисячах хворих.
- Крім того, у ЗМІ з'явилась інформація, що локдаун хочуть ввести на новорічні свята.
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