Наразі в Україні немає визначеної дати, коли планують запровадити жорсткий карантин. Однак план обмежень дійсно розробляють.

Проте жорсткий карантин – це план "Б". Його запровадять, якщо карантин вихідного дня не буде ефективним. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

До речі Якщо буде понад 30 тисяч хворих на добу, – Степанов про запровадження локдауну

Жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає,

– наголосив Шмигаль.

Хоча прем'єр додав, що уряд зустрічався з представниками бізнесу, міськими головами, Радою церков. Метою зустрічі було обговорення ймовірних обмежень. За словами Шмигаля, ситуацію аналізують щодо кожного регіону країни.

Чутки про локдаун в Україні: що відомо

Раніше політики говорили, що локдаун запровадять при 9,5 тисячах хворих на коронавірус, потім – при 15 тисячах.

20 листопада очільник МОЗ розповів, що жорсткий карантин запровадять при 30 тисячах хворих.

Крім того, у ЗМІ з'явилась інформація, що локдаун хочуть ввести на новорічні свята.

Зверніть увагу! За добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість інфікованих українців перевищила 600 тисяч.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу