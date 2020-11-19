Від весняного локдауну українські підприємці вже понесли мільйонні збитки. Тож Кабмін оголосив про відновлення підтримки малих підприємців з дітьми, програми по частковому безробіттю, коли компенсують частини зарплати робітника. Але грошей у бюджеті на це немає.

Перший ексзаступник міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Павло Кухта вважає, що поки ці рішення уряду лише звучать як обіцянки. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, виглядає на те, що досі немає схеми адміністрування допомоги бізнесу. Хоча про це мовилося ще під час першого локдауну.

"Дуже дивно, що запровадили карантин вихідного дня, не маючи жодної схеми допомоги бізнесу. Немає адміністрування, грошей у бюджеті теж немає", – зазначив Кухта.

Він наголосив, що Казначейство пропускає лише ключові захищені видатки – зарплати. І додав, що така проблема не виникла вчора, уряд мав пів року, щоб вигадати стратегію і розв'язати проблему.

Кухта: Локдаун не працює

Зараз ситуація така, що уряд змушений запроваджувати локдаун через рівень захворюваності. Однак, як вважає фахівець, карантин зараз недієвий, бо рівень довіри до уряду знизився.

І додав, що програми кредитування бізнесу в Україні абсолютно неефективні як форма швидкої підтримки. Оскільки бізнес здебільшого не кредитують, бо 80% підприємців в країні бізнес роблять за власні гроші.

Зверніть увагу! Впровадження в Україні карантину вихідного дня призвело до протестів підприємців. Бізнес скаржиться, що основний заробіток отримує саме в суботу та неділю. Тому додаткові обмеження загрожують закриттям. Більше про карантин вихідного дня тут.

Дивіться відео: Кухта про підтримку бізнесу