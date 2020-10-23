Європейські країни максимально прагнуть уникнути локдауну весняного зразка, але впроваджують проактивні та комплексні обмеження. Що Україна робить не так?

Минулого тижня наш уряд змінив критерії для карантинних зон. До того у червоних зонах було всього два райони. Тепер стало 68. У Київській школі економіки ми зробили моделювання: як ці зміни вплинуть на наш прогноз поширення COVID-19 до кінця року. Виявилось – ніяк.

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Можливе максимальне навантаження на лікарні зсунулося всього на тиждень вперед у листопаді. Загальний прогноз по смертності не змінився. Отже, якщо нинішні обмеження будуть і далі – з поширенням COVID-19 все буде так само.

Чому так?

З самими обмеженнями проблем немає. Навіть навпаки – якщо подивитися на список у постанові Кабміну, то обмеження чи не найбільш жорсткі у Європі. Закрити школи, повністю закрити ресторани, припинити роботу транспорту – такого немає навіть у Чехії, де ситуація зараз найгірша.

Дві проблеми вітчизняної антиковідної політики:

По-перше, обмеження впроваджують запізно – коли район або місто уже потерпають від наслідків спалаху інфекції. Система зонування реагує на кількість випадків на 100 тисяч населення та заповненість ліжок. На початку спалаху і одне, і друге буде низьким. А коли буде високим – уже пізно стримувати спалах, треба боротися з наслідками. Так було, наприклад, у Харківській області, де спалах почався ще у серпні, а місто Харків потрапило у червону зону лише на минулому тижні.

По-друге, з довгого списку на папері до реальності доходять лише поодинокі обмеження. У тому ж Харкові – епіцентрі спалаху на сьогодні, вирішили закрити розважальні зони ТРЦ та відправили дітей на канікули, але за факту не обмежували роботу транспорту, спортзалів та і далі проводять масові заходи.

Як так виходить? Тому що діє норма, що обмеження визначають спільно уряд та місцева влада. Уряд написав увесь перелік – місцева влада вибрала що вважає за потрібне.

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Що робити?

Змінити індикатори для кольорових зон.

Обмеження повинні вступати в дію там, де починається спалах, а не там, де він уже давно розгулює. Наприклад, за останній тиждень дуже швидкий ріст випадків почався у Кіровоградській області. Але ліжка там поки що не заповнені і активних хворих мало. Та якщо не діяти, то за тиждень-два вони обов'язково будуть.

Визначити комплекс обмежень, які можливо будуть не такі "драконівські" (транспорт, бізнес, школи), але будуть діяти.

Вони повинні вступати в дію автоматично, коли місто чи район досягає відповідного епідемічного показника. Від "погодження" з місцевою владою або інших методів ручного впровадження зон слід відмовитися.

Є ще проблема дотримання обмежень.

Ситуація для уряду ускладнюється тим, що люди не готові дотримуватися жорстких обмежень. Ситуація дуже відрізняється від весни. Наші колеги з Київської школи економіки та VoxUkraine опублікували дослідження, яке показує: люди сьогодні набагато більше бояться залишитися без роботи та доходу, ніж захворіти на COVID-19. Навесні було навпаки.

Тому вибіркові обмеження, запроваджені запізно, серед населення, яке не готове їх дотримуватись, не дадуть жодного ефекту на потужну хвилю поширення інфекції, яке розгорається зараз в Україні.

А як робить Європа?

Тільки за минулий тиждень 11 великих країн впровадили нові карантинні обмеження. В кожній країні вони відрізняються. Але є багато спільного.



11 країн Європи повернули карантин та змінили обмеження / Графіка з facebook Павла Ковтонюка

Більшість зробили обмеження щодо кількості контактів, з якими може спілкуватися людина.

У деяких країнах це лише одна людина. Відповідно, серйозно обмежили масові зібрання – не лише концерти, а й весілля, похорони, відвідування релігійних установ. Також суттєво обмежили роботу барів (але не ресторанів).

Цікаво, що майже або зовсім не обмежили: школи, дитсадки, роботу бізнесу, роботу громадського транспорту. Навіть у Ірландії, де карантин найбільш жорсткий на цей день.

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Європейські країни максимально прагнуть уникнути локдауну весняного зразка, але впроваджують проактивні та комплексні обмеження. Україні слід робити так само аби не реагувати потім на тяжкі наслідки.