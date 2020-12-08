У Мукачеві зловмисники обікрали автомобіль. Вони викрали барсетку з грошима в сумі 160 тисяч гривень. Одного з крадіїв поліцейські вже затримали, його спільника наразі розшукують. Слідчі інкримінують фігурантам вчинення крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому.

58-річний мешканець Києва, водій автомобіля Kia Sportage, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Лікарі швидкої надавали потерпілому медичну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося. Лікарі встановили, що чоловік помер через крововтрату від поранень. У машині знайшли 2 закривавлених ножі, а в квартирі родичі відшукали передсмертну записку.

У Києві горів багатоквартирний будинок в Солом'янському районі. Під час гасіння пожежі рятувальники винесли 4 газових балони, чим запобігли можливому вибуху. У будинку був 62-річний власник квартири. На щастя, йому вдалося вибратися. Один чоловік вистрибнув з вікна 5 поверху та зламав ногу. Решту мешканців будинку вивели на безпечну відстань сходами.