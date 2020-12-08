Жорстоке вбивство столичного музиканта, продаж власної дитини – Резонанс
У свіжому випуску "Резонанс" за 8 грудня – правоохоронці затримали 2 підозрюваних у вбивстві українського музиканта Олександра Дерев'янка. Тіло митця знайшли 5 грудня на Київщині. У Запоріжжі затримали 53-річну жінку за те, що вона начебто хотіла віддати власного сина незнайомцям для жебракування. Полісмени кажуть, за нею почали слідкувати, коли дізнались, що вона планує зустріч з "покупцем".
Також у випуску "Резонанс" на 24 каналі:
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58-річний мешканець Києва, водій автомобіля Kia Sportage, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Лікарі швидкої надавали потерпілому медичну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося. Лікарі встановили, що чоловік помер через крововтрату від поранень. У машині знайшли 2 закривавлених ножі, а в квартирі родичі відшукали передсмертну записку.
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