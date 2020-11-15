Жорстокі розваги в Одесі: чоловіки підпалювали себе та стрибали у море – відео 18+
В Одесі на пляжі "Відрада" 14 листопада чоловіки влаштували небезпечне "фаєр-шоу" на пірсі. Вони облили запальною речовиною свого друга після чого той спалахнув.
Щоб погасити вогонь, чоловік стрибнув у море. Відповідне відео опублікували місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 канал.
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На відео видно, як чоловіків у плавках облив речовиною з пляшки свого друга. Судячи з поведінки людей такі дії відбувалися добровільно. Охоплений полум'ям чоловік під загальний регіт стрибнув у море. Через кілька секунд він винирнув з води.
Після того чоловік підпалив ще одного екстремала з компанії.
Дивіться відео жорстоких розваг в Одесі:
В Одесі чоловік охоплений полум'ям стрибнув у море: відео
Зауважимо, чоловіки на відео приховували свої обличчя.
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