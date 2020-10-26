Про це свідчать плями на одязі протестувальників. За свідченнями очевидців, силовики обстрілювали мітингувальників з машин, повідомляє TUT.by.

До речі Масовий страйк підтримують навіть учні: що відбувається в Білорусі 26 жовтня – фото, відео

Уже відомо про перші жорсткі затримання. Зокрема, опублікували відео, на якому невідомі нанесли кілька ударів хлопцю, який лежав на землі. Потім йому заламали руки та відвели до транспорту.

Затримувавши білорусів, силовики намагались не дати їм утворити ланцюги солідарності. Крім того, ОМОНівці затримували та били людей на площі Якуба, розганяючи протест.

Що відбувається у Білорусі: останні новини

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська поставила ультиматум самопроголошеному чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Вона заявила, якщо влада до 25 жовтня не виконає низку певних вимог, на вулиці вийде вся Білорусь.

Оскільки влада не звернула увагу на ультиматум опозиції, 25 жовтня у країні розпочався масштабний протест.

Силовики розпочали розгін протестувальників. ОМОНівці застосовували проти демонстрантів світлошумові гранати та стріляли по них гумовими кулями.

У Білорусі 26 жовтня почався новий всенародний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни.

Дивіться відео жорсткого затримання та побиття протестувальника:

Силовики затримують мітингувальників – відео:



Сліди від пейнтбольної зброї / Фото TUT.by