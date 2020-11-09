У свіжому випуску "Ти дивись!" за 9 листопада – поліціянти склали протокол на жінку з Житомира, яка жорстокими методами виховувала свого собаку. Її оштрафували за нещадне поводження з тваринами, а також вилучили собаку і передали його волонтерам-зоозахисникам. У Кривому Розі водій збив 2 хлопців на пішохідному переході. Він скоїв типову помилку в подібних ситуаціях: не зупинився.

Також у випуску "Ти дивись" на 24 каналі:

У Слов'янську Донецької області в одній з маршруток пасажирка розлютилася через те, що її попросили одягнути маску українською мовою. Її звати Валентина Павлова і вона йшла до міської ради від партії "Наш край".

В Енергодарі Запорізької області на залізничному переїзді зникло світло. Відтак і шлагбауми, і світлофори припинили працювали. Саме в цей момент до переїзду почав наближатися товарний поїзд. На щастя, пасажири встигли швидко вискочити з вагонів та відбігти якомога далі.

В Одесі мешканці багатоповерхівки серед білого дня побачили, як в будинку навпроти на 9-му поверсі на кондиціонер вилізла жінка.