Жумаділов проводить закупівлі, порушуючи власні умови конкурсу
Днями відбувся конкурс, який ініціювало ДП "Медзакупівлі" на чолі зі скандальним Арсеном Жумаділовим, із закупівлі для українських лікарень комп'ютерних томографів. Результати цього конкурсу виявилися несподіваними.
Крім того, що ситуація з томографами і так неоднозначна, то ще й компанію-переможця "АФС Медицинтехнік" вибрали виключно за критерієм найменшої ціни. Про це мовиться у статті видання "РБК-Україна".
Варто зауважити, що сьогодні забезпеченість України комп'ютерними томографами становить 1,2 на 100 тисяч населення.
В Угорщині, наприклад, – 0,9, у Великій Британії – 1, а в Нідерландах – 1,4. Але, якщо в ДП "Медзакупівлі" такий тендер вважали необхідним, то питань ні в кого не виникло. Виникли вони вже під час проведення конкурсу.
Як стало відомо з розслідування журналістів, закуповувати томографи Жумаділов пропонує в "офіційного дистриб'ютора Philips healthcare". Однак насправді виявилося, що українцям пропонують не якісне сертифіковане обладнання зі США, а китайські аналоги сумнівної якості. І витратити на це Жумаділов пропонує 14,7 мільйона гривень.
Крім того, що томографи не відповідають технічним умовам, прописаним самим же Жумаділовим і його підприємством, то ще і компанія-посередник має вкрай сумнівну репутацію. Раніше вони вже були причетні до кримінального провадження про розтрату державних коштів.
Нагадаємо, що Державна аудиторська служба з 25 травня по 7 липня проводила перевірку держпідприємства "Медзакупівлі України". Зазначалося, що перевірка торкнеться діяльності держпідприємства за період з 1 листопада 2018 по 31 травня 2020 року. Але, на жаль, на офіційному сайті Держаудитслужби дані про результати перевірки відсутні.