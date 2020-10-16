Днями відбувся конкурс, який ініціювало ДП "Медзакупівлі" на чолі зі скандальним Арсеном Жумаділовим, із закупівлі для українських лікарень комп'ютерних томографів. Результати цього конкурсу виявилися несподіваними.

Крім того, що ситуація з томографами і так неоднозначна, то ще й компанію-переможця "АФС Медицинтехнік" вибрали виключно за критерієм найменшої ціни. Про це мовиться у статті видання "РБК-Україна".

Варто зауважити, що сьогодні забезпеченість України комп'ютерними томографами становить 1,2 на 100 тисяч населення.

В Угорщині, наприклад, – 0,9, у Великій Британії – 1, а в Нідерландах – 1,4. Але, якщо в ДП "Медзакупівлі" такий тендер вважали необхідним, то питань ні в кого не виникло. Виникли вони вже під час проведення конкурсу.

Як стало відомо з розслідування журналістів, закуповувати томографи Жумаділов пропонує в "офіційного дистриб'ютора Philips healthcare". Однак насправді виявилося, що українцям пропонують не якісне сертифіковане обладнання зі США, а китайські аналоги сумнівної якості. І витратити на це Жумаділов пропонує 14,7 мільйона гривень.

Крім того, що томографи не відповідають технічним умовам, прописаним самим же Жумаділовим і його підприємством, то ще і компанія-посередник має вкрай сумнівну репутацію. Раніше вони вже були причетні до кримінального провадження про розтрату державних коштів.

Нагадаємо, що Державна аудиторська служба з 25 травня по 7 липня проводила перевірку держпідприємства "Медзакупівлі України". Зазначалося, що перевірка торкнеться діяльності держпідприємства за період з 1 листопада 2018 по 31 травня 2020 року. Але, на жаль, на офіційному сайті Держаудитслужби дані про результати перевірки відсутні.