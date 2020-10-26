Журнал TIME вперше за свою майже столітню історію змінив логотип. Це пов’язано з виборами президента США, що заплановані на 3 листопада.

Рішення змінити логотип для листопадового номера в американському виданні називають історичним. Про це, власне, написав головний редактор журналу Едвард Фельзентал у пояснювальній колонці TIME.

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Щоб відзначити цей історичний момент, ймовірно, важливе рішення, яке будь-хто з нас коли-небудь приймав на виборах, ми вперше за свою майже 100-річну історію замінили наш логотип на обкладинці нашого журналу в США, закликаючи всіх скористатися своїм виборчим правом,

– зауважив він.

Так, замість назви TIME на обкладинці красується інше слово – VOTE, що у перекладі означає "голосуй".

На обкладинці також використаний малюнок американського художника Шепарда Фері. За слова митця, він демонструє людину, що рішуче налаштована "використати свій голос і силу, аби проголосувати".



Обкладинка американського TIME у листопаді

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