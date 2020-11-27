Російський журналіст Олексій Пивоваров інфікувався коронавірусом. Курйозності ситуації додає те, що медійник вже зробив щеплення російською вакциною "Супутник V".

Наразі журналіст вже не впевнений: медики дали йому вакцину чи плацебо. Про це Пивоваров написав на своїй сторінці у твітері.

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Оскільки вже багато хто знає, вважаю правильним написати про це: я захворів на коронавірус. І так, два місяці тому я робив щеплення від COVID-19,

– наголосив журналіст.

Своє самопочуття Пивоваров назвав терпимим. Окрім того, медійник припускає, що вакцина могла просто не подіяти на нього.

Хто такий Пивоваров

Олексій Пивоваров – ексменеджер холдингу "СТС Медіа".

Обіймав посаду головного редактора і генерального продюсера телеканалу RTVi.

Має авторський канал на ютубі.

Що відомо про російську вакцину від COVID-19