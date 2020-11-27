Експеримент з російською вакциною не допоміг: журналіст Пивоваров заразився COVID-19
Російський журналіст Олексій Пивоваров інфікувався коронавірусом. Курйозності ситуації додає те, що медійник вже зробив щеплення російською вакциною "Супутник V".
Наразі журналіст вже не впевнений: медики дали йому вакцину чи плацебо. Про це Пивоваров написав на своїй сторінці у твітері.
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Оскільки вже багато хто знає, вважаю правильним написати про це: я захворів на коронавірус. І так, два місяці тому я робив щеплення від COVID-19,
– наголосив журналіст.
Своє самопочуття Пивоваров назвав терпимим. Окрім того, медійник припускає, що вакцина могла просто не подіяти на нього.
Хто такий Пивоваров
- Олексій Пивоваров – ексменеджер холдингу "СТС Медіа".
- Обіймав посаду головного редактора і генерального продюсера телеканалу RTVi.
- Має авторський канал на ютубі.
Що відомо про російську вакцину від COVID-19
- 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19. Її нібито вже протестувала одна з його доньок.
- Однак вакцина наразі не пройшла III фазу клінічних випробувань. Повноцінні результати випробовувань ІI фази досі не оприлюднили.
- Окрім того, вже декілька людей, які вакцинувалися "Супутником V", підхопили коронавірус.
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