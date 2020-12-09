У Путіна немає аргументів: журналіст пояснив, чому глава РФ не хоче зустрічатись з Зеленським
У Кремлі виключають можливість проведення нормандського саміту за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції найближчим часом. З точки зору Москви, досі принципово не виконано жодне рішення попереднього саміту.
Чому Путін саботує зібрання у нормандському форматі розповів російський журналіст Ігор Яковенко. В ефірі 24 каналу він назвав причини таких переконань.
До теми Арестович пояснив, чому мінські домовленості спрацювали 50 на 50
За словами журналіста, Путіна абсолютно не влаштовує будь-який переговорний майданчик, де Україна має переваги. Саме таким є і нормандський формат і зустріч сам на сам із Зеленським.
У Путіна немає жодних аргументів проти того, щоб Україна вимагала припинити окупацію Криму та Донбасу,
– зазначив Яковенко.
І наголосив, що главу РФ влаштовує ситуація, яка склалася зараз і будь-які перемовини на базі мінських угод.
"Мінські угоди підписали під дулом і вони, безумовно, вигідні тільки для Росії. Тому Путіна влаштовує теперішній статус-кво, коли він може влаштовувати провокації і зберігати окупацію Криму та Донбасу", – наголосив журналіст.
Головні завдання
Крім цього, російський журналіст підкреслив, що зараз стоїть 2 головних завдання:
- зберегти життя людей, які захищають Україну;
- повернути окуповані території.
"Щодо першого – це якось виконується, щодо другого – тут точок компромісу між Україною та Путіним немає. Це можна зробити лише консолідованим тиском Заходу. Тому Путіна і не влаштовує нормандський формат", – додав Яковенко.
Дивіться відео: чому Росія саботує перемовини з Україною
Поділитися новиною