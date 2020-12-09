У Кремлі виключають можливість проведення нормандського саміту за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції найближчим часом. З точки зору Москви, досі принципово не виконано жодне рішення попереднього саміту.

Чому Путін саботує зібрання у нормандському форматі розповів російський журналіст Ігор Яковенко. В ефірі 24 каналу він назвав причини таких переконань.

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За словами журналіста, Путіна абсолютно не влаштовує будь-який переговорний майданчик, де Україна має переваги. Саме таким є і нормандський формат і зустріч сам на сам із Зеленським.

У Путіна немає жодних аргументів проти того, щоб Україна вимагала припинити окупацію Криму та Донбасу,

– зазначив Яковенко.

І наголосив, що главу РФ влаштовує ситуація, яка склалася зараз і будь-які перемовини на базі мінських угод.

"Мінські угоди підписали під дулом і вони, безумовно, вигідні тільки для Росії. Тому Путіна влаштовує теперішній статус-кво, коли він може влаштовувати провокації і зберігати окупацію Криму та Донбасу", – наголосив журналіст.

Головні завдання

Крім цього, російський журналіст підкреслив, що зараз стоїть 2 головних завдання:

зберегти життя людей, які захищають Україну; повернути окуповані території.

"Щодо першого – це якось виконується, щодо другого – тут точок компромісу між Україною та Путіним немає. Це можна зробити лише консолідованим тиском Заходу. Тому Путіна і не влаштовує нормандський формат", – додав Яковенко.

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