Донецький журналіст Станіслав Асєєв отримав обіцяну президентом Володимиром Зеленським квартиру. Його звільнили з полону російських бойовиків 29 грудня 2019 року.

Асєєв насамперед планує вивезти з окупованого Донбасу маму. Про це він написав на свої сторінці у фейсбуці.

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"Я зможу нарешті не обертатися кожного дня з думками, чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль: для моєї сім'ї це дійсно важливо", – зазначив журналіст.

За його словами, люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова про квартиру ще в січні, мало що зробили. Однак завдяки прямому втручанню Андрія Єрмака та людей з Офісу Президента все вирішили фактично за місяць.

Що відомо про Станіслава Асєєва