Журналіст Асєєв, звільнений з полону, отримав обіцяну Зеленським квартиру: фото
Донецький журналіст Станіслав Асєєв отримав обіцяну президентом Володимиром Зеленським квартиру. Його звільнили з полону російських бойовиків 29 грудня 2019 року.
Асєєв насамперед планує вивезти з окупованого Донбасу маму. Про це він написав на свої сторінці у фейсбуці.
До слова Катування, спроби суїциду і бажання помсти: Асєєв відверто розповів про полон бойовиків
"Я зможу нарешті не обертатися кожного дня з думками, чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль: для моєї сім'ї це дійсно важливо", – зазначив журналіст.
За його словами, люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова про квартиру ще в січні, мало що зробили. Однак завдяки прямому втручанню Андрія Єрмака та людей з Офісу Президента все вирішили фактично за місяць.
Що відомо про Станіслава Асєєва
- Журналіст родом з Донецька. Він працював на окупованих територіях та писав для "Радіо Донбас.Реалії" під псевдонімом "Станіслав Васін".
- Своїм обов'язком вважав залишитися на Донбасі та висвітлювати правду про події там.
- У 2017 році "суд" бойовиків засудив журналіста за "шпигунство" на користь України до 15 років ув'язнення у підвалах донецьких бойовиків.
- У межах великого обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками 29 грудня бойовики звільнили Станіслава Асєєва.
Поділитися новиною