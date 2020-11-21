Журналіст нідерландського телеканалу RTL Даніель Верлаан зміг потрапити на закриту відеоконференцію міністрів оборони ЄС. Він пояснив, що код конференції міністрів частково показала міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд, тож йому залишалося лише вгадати кілька цифр.

Щоправда, міністри оборони аж ніяк не були раді побачити журналіста на закритій Zoom-нараді. Журналісту одразу ж пригрозили поліцією. Про це повідомив сам Даніель Верлаан у твіттері.

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Як журналіст зміг потрапити на закриту нараду

Даніель Верлаан зауважив, що міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд частково показала код конференції.

Я отримав доступ до таємної онлайн-зустрічі між міністрами оборони 27 країн ЄС. Міністерка Бейлевелд поширила фото зустрічі з частиною пін-коду, який можна було вгадати за кілька спроб,

– написав Даніель.

Реакція міністрів оборони ЄС

Глава європейської дипломатії ЄС Жозеп Боррель зупинив конференцію та запитав Верлаана чи знає він, що під'єднався до закритої відеоконференції. Журналіст відрекомендувався міністрам та додав, що покине зустріч якомога швидше.

Боррель зазначив, що підключення до закритої відеоконференції порушує закон, і порадив Варлаану "від'єднатися швидше, ніж приїде поліція".

Усього журналіст пробув на конференції міністрів кілька хвилин.

nieuws: ik kreeg toegang tot een geheim online overleg tussen de Europese ministers van Defensie van de 27 landen.



Minister Bijleveld deelde een foto van de meeting met een deel van de pincode, die met een paar pogingen kon worden geraden.https://t.co/sSOOMWPIHK pic.twitter.com/NLO3SpBsPb — Daniël Verlaan (@danielverlaan) November 20, 2020

Що відомо про сервіс Zoom