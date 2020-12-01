Де живуть Порошенко, Тимошенко та інші: журналісти показали розкішні палаци Козина – відео
Журналісти показали найдорожчі палаци, розташовані у Козині Київської області. Будинки належать п'ятому президенту Петру Порошенку, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко та іншим відомим політикам.
Будинки оточені охороною та камерами спостереження. Деякі з них мають навіть свій власний вихід на пляж. Про це повідомляють "Гроші".
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Журналісти стверджують, що величезний будинок на березі Дніпра належить Порошенку. Також, за інформацією ЗМІ, не одним гектаром землі у Козині володіють Тимошенко, експрезидент Віктор Ющенко та інші політики.
Скільки коштують будинки у Козині
У Козині є маєтки вартістю 5 – 10 мільйонів доларів. У 2014 році у Конча-Заспі, що поряд, ціна будинків сягала навіть 20 мільйонів доларів.
Експерт з нерухомості Роман Герасимчук пояснює, що переважно такі будинки купують бізнесмени люди наближені до державного апарату.
Ці об’єкти не вигідні, в першу чергу, для самих брокерів. Занадто довго доводиться над ними працювати,
– наголосив Герасимчук.
Дивіться відео, на якому журналісти показують елітну нерухомість політиків:
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