Журналісти показали найдорожчі палаци, розташовані у Козині Київської області. Будинки належать п'ятому президенту Петру Порошенку, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко та іншим відомим політикам.

Будинки оточені охороною та камерами спостереження. Деякі з них мають навіть свій власний вихід на пляж. Про це повідомляють "Гроші".

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Журналісти стверджують, що величезний будинок на березі Дніпра належить Порошенку. Також, за інформацією ЗМІ, не одним гектаром землі у Козині володіють Тимошенко, експрезидент Віктор Ющенко та інші політики.

Скільки коштують будинки у Козині

У Козині є маєтки вартістю 5 – 10 мільйонів доларів. У 2014 році у Конча-Заспі, що поряд, ціна будинків сягала навіть 20 мільйонів доларів.

Експерт з нерухомості Роман Герасимчук пояснює, що переважно такі будинки купують бізнесмени люди наближені до державного апарату.

Ці об’єкти не вигідні, в першу чергу, для самих брокерів. Занадто довго доводиться над ними працювати,

– наголосив Герасимчук.

Дивіться відео, на якому журналісти показують елітну нерухомість політиків: