Родина голови Конституційного суду Олександра Тупицького володіє декількома об'єктами елітного майна. Окрім маєтку в Криму, вони мають 4-кімнатну квартиру у ЖК "Новопечерські липки" у столиці та великий маєток із басейном біля Києва.

Після того, як у травні 2013 року Тупицького перевели до Києва та призначили суддею КСУ, у вересні того ж року його родина придбала квартиру площею у понад 216 квадратних метрів. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", проєкту "Радіо Свободи" та телеканалу "UA:Перший".

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Квартира за 600 тисяч доларів

Відповідна квартира розташована у житловому комплексі бізнес-класу "Новопечерські липки" в Києві. Згодом родина докупила там ще 2 машиномісця. Середня вартість квадратного метра у ЖК станом на 2013 рік становила 2900 доларів, тобто Квартира такою площею коштувала понад 600 тисяч доларів.

Згідно з випискою із Держреєстру речових прав на нерухомість – майно записали на матір судді, Галину Тупицьку, якій у час купівлі нерухомості у "Новопечерських липках", було 73 роки. Вже з 2019 року Тупицький почав декларувати, що сам мешкає у відповідних апартаментах.

Маєток під Києвом

Також за даними "Схем", у родини голови КСУ є маєток із басейном під Києвом у Василькові площею понад понад 211 квадратних метрів та земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки. Згідно з інформацією журналістів, їх придбали у серпні 2018 року та оформили на тещу Тупицького – Ларису Колпаченко.



У родини голови КСУ є маєток із басейном / Фото "Схем"

Однак сам суддя вніс до декларації лише оформлені на себе 7,5 соток землі у Василькові. Журналісти зазначили, що тривалий час теща Тупицького працювала в аптеці у Донецьку. ​ Джерела "Схем" повідомили, що територією, на якій є великий маєток, декілька додаткових споруд, басейн та невеликий ставок – регулярно користується і сам Тупицький.



Суддя вніс до декларації лише оформлені на себе 7,5 соток землі / Фото "Схем"