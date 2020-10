Основний автор статті про Гантера Байдена, репортер Брюс Голдінг – відмовився підписувати її своїм іменем через сумніви щодо надійності матеріалу. Водночас ще один журналіст New York Post відмовився від пропозиції редакторів.

Одна зі співавторів статті, яка начебто доводить зв'язок кандидата в президенти США Джо Байдена з українськими бізнесменами, лише після публікації дізналася, що її призначили автором. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела у виданні.

Згідно з інформацією видання, журналісти газети New York Post, які зазначені як автори матеріалу – не мали значної ролі в її написанні. Багато співробітників газети також висловлювали занепокоєння щодо надійності відповідних джерел статті.

Про що йшлося в статті

У матеріалі New York Post від 14 жовтня стверджувалося син Байдена знайомив свого батька з бізнесменами з України, зокрема з Вадимом Пожарським. Статтю написали на основі копій електронних листів, які нібито отримали ноутбука, що залишив Гантер Байден.

У статті називали 2 джерела, які раніше працювали з президентом США Дональдом Трампом:

колишнього радника Стіва Беннона, який нібито повідомив про жорсткий диск,

колишнього адвоката Руді Джуліані, що, як стверджували, 11 жовтня передав "копії" з жорсткого диска.

Джуліані повідомив The New York Times, що передав копії листів New York Post, тому що інші видання "спробували б спростувати їх ще до того, як опублікують".

Довідка. Соціальні мережі Facebook і Twitter обмежили поширення статті New York Post задля перевірки на достовірність.