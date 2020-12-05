В 2021 році державний концерн Укроборонпром припинить своє існування. У реформованому вигляді з більше ніж сотні підприємств залишаться тільки 60 –65.

Частину підприємств передадуть Фонду держмайна

Більше ніж сотню підприємств концерну можна поділити на 3 категорії. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Перша категорія – ті, які втратили повністю зв'язок з оборонною промисловістю і не мають серйозних активів. Їх передадуть Фонду державного майна.

– ті, які втратили повністю зв'язок з оборонною промисловістю і не мають серйозних активів. Їх передадуть Фонду державного майна. Друга – ті, які не стосуються оборонної промисловості, проте мають серйозні активи, їх теж передадуть Фонду держмайна.

Залишається (третя – 24 канал) – кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державної оборонної промисловості. Це десь 60 – 65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації,

– наголосив Уруський.

Новим керівником Укроборонпрому став Юрій Гусєв

Зазначимо, що 3 грудня Укроборонпром отримав нового керівника – Юрія Гусєва. Саме він і розповів про ліквідацію концерну. За словами Гусєва, натомість буде створено холдинг "Оборонні системи України".

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