Зі столиці Нагірного Карабаху міста Степанакерт 7 листопада почали евакуйовувати людей. Причиною такого рішення є нібито взяття міста Шуша військами Азербайджану, яке Вірменія продовжує заперечувати.

Офіційно вірменська сторона не оголошувала про масову евакуацію населення зі Степанакерта. Представникам ЗМІ дозволили писати лише про вивіз представників медіа. Про це повідомляє "Громадське".

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Насправді ж, вивозять всіх. Евакуюють усіх, але про це не дозволено говорити. Те що сьогодні відбувається: йдуть просто колони військових, які залишають місто. Вірменська сторона, на жаль, нічого не каже,

– мовиться у повідомленні.

Насамперед евакуйовують поранених та заражених COVID-19.

Місто Шуша розташоване на височині. Зі Степанакертом його розділяють 8 хвилин їзди. Якщо Шуша перейшло під контроль Азербайджану, столиця Нагірного Карабаху фактично відкрита для обстрілів згори.

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