Погода взимку буде періодично змінюватись. У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу. Крім цього, синоптики припускають, що зима цьогоріч не буде такою теплою, як минула.

Зима розпочнеться з плюсової температури. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань. Однак через кілька тижнів Україну накриють морози.

До речі Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз

Грудень

На початку грудня середня температура становитиме +4...+5 градусів. Щоправда, можливі також і морози. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10...-13 градусів.

Сніг з дощем прогнозують від 6 грудня. Про часті опади попереджають у період з 15 по 19 грудня. До речі, після Дня святого Миколая до Нового року обіцяють морози і вдень і вночі, тому, можливо, сніг трохи полежить на вулицях.

Щоправда, на новорічні свята Україну охопить відлига.



Засніжені лавочки / Фото 24 каналу

Січень

На початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже після 9 січня починатимуться морози.

До речі, на Різдво опадів не прогнозують, однак сніг падатиме перед ним.



На новорічні свята прогнозують відлигу / Фото 24 каналу

Лютий

У лютому також буде морозна погода. Однак детальнішого прогнозу наразі синоптики не дають.

Що кажуть в "Укргідрометцентрі"

За інформацією синоптика "Укргідрометцентру" Наталії Голені, середньомісячна температура взимку буде трішки відхилятись від загальної норми. Це означає, що можуть бути як морози, так і тепло.

Проте Голеня зауважила, що розрахунки кліматичних моделей не вказують, що зима буде такою ж теплою, як і торік.



Сніг у парку / Фото 24 каналу