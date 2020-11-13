Зима 2020 – 2021 для українців буде аномально теплою та безсніжною. Окрім цього, в цей період збережеться посушлива погода.

В Україні, як і у 2019 році, буде переважати область високого тиску, але з південними потоками, які принесуть теплу і суху повітряну масу. Такий прогноз дала завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі "Апострофу".

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Яка причина

На клімат у Європі впливають Атлантичний і Північний Льодовитий океани. Зараз вони мають дуже високу температуру. А це впливає на атмосферні процеси, що призведе до збільшення меридіональності процесів.

На Південно-Східну Європу, зокрема Україну, чекає тепліші і сухіші повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії.

Якою буде температура повітря

Однак навряд чи зима 2020 – 2021 буде теплішою за попередню, але в середньому температура буде вищою на 2 градуси.

Коли ми говоримо, що нас очікує тепліша зима, ми говоримо про загальні тенденції. Так, десь на 60% переважатиме тепла погода, вище за норму. Але певна кількість днів буде потрапляти в кліматичну норму, і ймовірність, що буде похолодання, звичайно є,

– сказала Балабух.

Окрім цього, у більшості областей України можлива посуха. Однак в окремих регіонах опади ймовірно випадуть в достатній кількості.