У патрульній поліції заговорили про те, щоб зобов’язати українців змінювати літні шини на автівках на зимові на законодавчому рівні. Експерти пояснюють, чи вплине ініціатива на кількість ДТП.

Сайт 24 каналу розповідає, чи потрібна така ініціатива та як вона вплине на кількість ДТП.

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У яких країнах водії зобов’язані перевзувати авто на зиму

За десять місяців 2020 року в Україні сталося 135 626 ДТП. За аналогічний період у минулому році було 129 815 аварій. Втім, вже починає холодати, випадає перший сніг, а на дорогах з’являється ожеледиця. Багато водіїв не поспішають перевзувати свої авто та навіть по льоду та снігу їздять на літній гумі.

Олексій Білошицький, заступник глави Департаменту патрульної поліції, написав на своїй сторінці в Facebook про те, що більшість водіїв усвідомлюють важливість сезонної заміни шин. Натомість ті, хто ігнорує цю необхідність мають більше шансів втрапити в ДТП. Адже маневри не завжди вдаються так, як хотілось би, особливо, коли сніг та ожеледь.

На жаль, донині в нашій державі на законодавчому рівні не врегульовано питання сезонної заміни шин. Існують вимоги лише щодо їхньої якості. Україна входить до числа тих країн, в яких зимові шини не є обов’язковими, – написав Білошицький.

Він додав, що нам варто переймати найкращий досвід у сфері безпеки дорожнього руху. Тож, введення на законодавчому рівні обов’язковості заміни літньої шини на зимову, може суттєво покращити ситуацію на дорогах України в холодний період та зменшити кількість ДТП.

На карті, яка було додана до посту, видно, що зимові шини не обов’язкові також у Польщі, Іспанії, Італії, Франції, Великобританії, Португалії, Угорщині, Бельгії тощо. Щоправда, у більшості з цих країн клімат значно відрізняється від українського, а зими там не такі холодні.

Обов’язкове використання зимових шин під час відповідних погодних умов у Румунії, Німеччині, Чехії, Австрії, Словаччині, Сербії, Швеції і т.д.

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Що кажуть експерти про нову ініціативу

Думки експертів з цього приводу розходяться. Дехто вважає, що питання сезонної заміни шин в Україні необхідно врегулювати на законодавчому рівні, інші впевнені, що це недоцільно.

Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова і Партнери", зазначила, що основна проблема літньої гуми в тому, що її склад вже при температурі +5…+7 градусів за Цельсієм не працює належним чином. Це стосується еластичності та властивостей, що мають значення для довжини тормозного шляху та стійкості транспортного засобу на дорозі. Зимова гума має іншу консистенцію та зберігає еластичність при нижчих температурах.

Аналіз законодавства країн-членів Європейського Союзу дозволяє зробити висновок про те, що майже всюди сезонна заміна шин є обов’язковою. Різниця лише в строках такої заміни. Так, в Латвії та Естонії водії зобов’язані використовувати зимові шини з 01 грудня до 01 березня. У Литві з 10 листопада до 31 березня. Італія вимагає використовувати зимові шини з 15 листопада до 15 квітня а в горних регіонах з 15 жовтня), – пояснила Семенова.

Вона додає, що в Німеччині діє правило з "die O-bis-O-Regel": з жовтня до Пасхи (Ostern). При цьому штрафи за поїздку на літних шинах стартують від 60 євро. Штраф за ДТП зимою при використанні літньої гуми складає 120 євро.

Дмитро Моргун, адвокат, керуючий партнер ANTEVERIS law firm, каже, що в такій ініціативі є сенс. Водій відповідає за технічний стан свого авто, та з настанням холодів не всі перевзулися, а винуватців ДТП притягають за відповідальність тільки за 124 КУПАП (ДТП), та посилання на відсутність зимової резини тільки обставина в протоколі, а не зафіксоване правопорушення.

Якщо будуть зміни до законодавства щодо строку переведення ТЗ на зимову гуму, впевнений що статистика ДТП знизиться з причини відсутності зимової гуми. Тут правда таки питання до законодавців яким чином буде викладена диспозиція статті – чи прив’язка буде на певну дату, пізніше якої вважатиметься порушення закону чи з настанням певних метеорологічних умов, – розмірковує Моргун.

Вадим Володарський, адвокат АО "Кредо", вважає, що впровадження обов'язкової зміни гуми непотрібними та такими, що не вирішить проблем із аварійністю. Він каже, що це неможливо прив'язати це до календаря. Адже можна згадати минулу зиму, коли майже не було дорожніх умов, характерних для зими (морозу, ожеледиці, снігу тощо), для яких призначена зимова гума.

Є так звані всесезонні шини, для позашляховиків використовується так звана брудо-снігова гума (маркування M+S). Незрозуміло, куди її відносити за такою класифікацією, але можливі зловживання з боку поліції. Саме по собі провадження обов'язкової зміни гуми не призведе до істотної зміни ситуації із аварійністю, а от конфлікти водіїв із поліцією буде породжувати обов'язково, – говорить Володарський.