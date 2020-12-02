Українські господині мають сотні рецептів зберігання свіжих овочів. В зимову пору року консервація не лише збагачує організм вітамінами, але і рятує гаманці, адже ціни на тепличні продукти зростають чи не удвічі.

Водночас журналісти дізналися про особливий спосіб заготовляння овочів на зиму. Про те, як зробити зимовий раціон корисним та смачним – у сюжеті 24 каналу.

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Вінничанка Наталя Рубан розповіла про квашення овочів за особливим сімейним рецептом, якому навчила мама. Вона зауважила, що спочатку потрібно розвести маринад з відповідним вмістом солі, після чого відбудеться кисломолочне бродіння, в процесі якого виділяється молочна кислота – через тиждень квашені овочі будуть готові.

Від закруток із додаванням оцту жінка відмовилась. Вона переконана, що лише шляхом бродіння та виділення молочної кислоти овочі зберігають вітаміни.



Вінничанка Наталя Рубан розповіла про квашення овочів / Фото taste.com

Поради дієтологині

Користь квашених овочів підтвердила й дієтологиня. За її словами, пастеризовані продукти потрібно замінити замороженими або квашеними. Водночас лікарка зазначила, що у зимовий період варто додати у свій раціон:

картоплю,

буряк,

моркву,

білокачанну капусту,

ріпчасту цибулю.

Найкращий спосіб заготувати овочі або фрукти – це екстрене замороження. Чим менший період між тим як зірвали і заморозили, наприклад ягоду, тим краще. Оптимальним вважається термін протягом 2 годин,

– розповіла дієтологиня Віта Багрій.

Медики порадили, що для підтримки імунітету взимку дійсно варто більше часу проводити на вулиці, займатись спортом, а головне збалансовано харчуватися. Пастеризовані овочі та фрукти краще змінити на сезонні зимові – хурму, мандарини та гранат.



Пастеризовані фрукти краще змінити на сезонні зимові / Фото Unsplash

Чому не хочуть купувати овочі з теплиць

Про секрети бадьорості у зимовий період розповіли й вінничани. Для того, аби відчувати себе в тонусі, вони п'ють багато гарячого, проводять час на свіжому повітрі та вживають багато фруктів.

Деякі мешканці міста не купують овочі з теплиць саме через їхні ціни. Також жителі Вінниці зазначили, що віддають перевагу мороженим овочам, бо вважають, що такі овочі зберігають вітаміни.

Чим замінити свіжі овочі та фрукти взимку: дивіться відео 24 каналу