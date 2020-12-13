Зіткнення літаків на злітно-посадковій смузі аеропорту Лос-Родеос на острові Тенерифе – це трагедія, яка стала наймасштабнішою катастрофою в історії цивільної авіації. Низка збігів обставин і помилок причетних працівників призвели до загибелі 583 осіб.

Про зіткнення пасажирських літаків на злітно-посадковій смузі аеропорту – в програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Канарські острови в будь-яку пору року приваблюють гостей з усіх куточків світу. Найгарячіший туристичний сезон на тропічному архіпелазі починається навесні й триває до пізньої осені.

Найчастіше авіалайнери з відпочивальниками прямують у найбільший аеропорт, що розташований на острові Гран-Канарія. Проте того дня все пішло не за планом.

Теракт в аеропорту на Гран-Канарії

27 березня 1977 року в аеропорту відбувся теракт. Його організували місцеві сепаратисти, які хотіли добитися незалежності островів від Іспанії.

У квітковому магазині, який був розташований у будівлі одного з терміналів, пролунав вибух. Внаслідок цього постраждала одна людина. Невдовзі в поліцію надійшов дзвінок – анонім повідомив, що на території аеропорту закладено ще одну бомбу.

Всі пасажири та персонал були негайно евакуйовані, а летовище припинило приймати рейси. Літаки, які вже були на шляху до Гран-Канарії, перенаправляли в аеропорт на сусідній острів. Відтак всі заплановані того дня рейси мало прийняти летовище Лос-Родеос, що розташоване на найбільшому острові архіпелагу – Тенерифе.

Серед усіх відправлених туди рейсів було 2 переповнені чартери, які летіли з Лос-Анджелеса й Амстердама. Обидва були найбільшими на той час лайнерами – Boing-747.

Нідерландський літак компанії KLM містив 14 членів екіпажу та 234 пасажирів.

На борту Boing знаменитої американської компанії Pan American загалом перебувало 396 людей, 16 з них – екіпаж літака.

Невеликий аеропорт на Тенерифе, який на той час обслуговував лише регіональні рейси, того дня був ущент заповнений міжнародними рейсами.

Лайнери практично повністю зайняли єдину магістральну доріжку, яка розміщувалася паралельно до злітно-посадкової смуги. В такому незручному положенні заповнені пасажирами літаки разом із членами екіпажу були змушені чекати на дозвіл продовжити свій шлях до пункту призначення.

Що відомо про Якоба ван Зантена

Звісно, що задоволених тим, як склалися обставини не було. Особливо своє роздратування виявляв пілот нідерландського Boing Якоб ван Зантен. За його плечима був багаторічний досвід пілотування.



Якоб ван Зантен / Фото Вікіпедії

Рейс на Канарські острови став першим після його піврічної перерви, під час якої він проводив тренінги молодим пілотам. Ван Зантен відразу після посадки почав вимагати повної дозаправки літака. Йому хотілося якнайшвидше покинути аеропорт Лос-Родеос, адже після прибуття на Гран-Канарію на нього чекав ще рейс в зворотному напрямку до Амстердама.

Запасного екіпажу на Канарах у компанії KLM не було, тож пілот мав на меті до вечора вибратися з островів, щоб не переносити виліт на наступний день. Проте жага зекономити час і виконати дозаправку в Лос-Родеос, а не в Гран-Канарії, виявилася не на руку нікому.

Як тільки розпочався процес вливання палива, летовище на сусідньому острові оголосило, що відновлює роботу і може прийняти всі лайнери. Проте відразу вилетіти не вдалося нікому. Нідерландський Boing блокував собою виїзд іншим літакам на злітно-посадкову смугу, тож тепер всім довелося очікувати, коли завершиться дозаправка.

Чому відбулось зіткнення

За 35 хвилин позачергової затримки в аеропорту Лос-Родеос сильно зіпсувалася погода і на летовище насунувся густий туман. Різка мінливість атмосферних явищ не була незвичною у цій місцевості. Проте такі обставини ще більше ускладнили виїзд для щільно розміщених на території лайнерів.

Врешті, близько 5 години вечора, нідерландський Boing виїхав на злітну смугу. Слідом за ним на смузі з'явився його американський близнюк. За настановами диспетчера Boing Pan Am мав повернути на третьому з'їзді і звільнити голландцю смугу для злету.

Проте американський лайнер його проїхав, чи то через погану видимість, чи то з причини незручного повороту на запланований з'їзд. Так він продовжив рухатися до четвертого з’їзду, повідомивши диспетчеру, що досі перебуває на злітній смузі. Водночас пілот нідерландського Boing був готовий піднятися в повітря. Якоб ван Зантен з нетерпінням чекав на дозвіл злету від диспетчера.

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Водночас через навантаження приймачів відбулося накладення у передачі команд. Диспетчер з вираженим іспанським акцентом, що завдавало додаткових труднощів через мовний бар'єр, повідомляв борту KLM інструкції по набору висоти.

Тоді ж екіпаж Pan Am передавав інформацію про те, що вони рухаються по злітній смузі, тож диспетчер продовжив повідомлення нідерландському екіпажу: "ОК, будьте готові до зльоту, я вас викличу". Обидва повідомлення були видані в ефір водночас, через накладення пілоти KLM почули лише "ОК".

Якоб ван Зантен інтерпретував це як дозвіл на зліт, відразу ж перевів двигуни в необхідний режим, і попрямував назустріч американському лайнеру. До жахливої катастрофи залишалися лічені секунди.

Екіпаж Pan Am побачив вогні нідерландського Boing, коли відстань між ними була всього 700 метрів. Щоб уникнути зіткнення, пілот американського літака спробував різко повернути ліворуч на газон. Шокований від ситуації, що склалася, Якоб ван Зантен прийняв рішення екстрено відірватися від злітної смуги. І можливо це б йому вдалося, якби не щойно влиті в резервуар зайві 40 тонн палива.

Жертви в страшній катастрофі

О 17:06 на злітно-посадковій смузі зіткнулися 2 найбільші лайнери. Boing компанії KLM зачепив свого двійника Pan Am нижньою частиною фюзеляжу і шасі. Він продовжував летіти ще близько 150 метрів, при цьому заливаючи все довкола паливом. Після цього літак впав, проїхав по смузі ще 300 метрів і вибухнув. Шансів вижити на борту не було ні в кого, 248 людей згоріли живцем.



Зіткнення двох літаків в Лос-Родеос / Фото EurAsiaDaily

Американський лайнер також відразу загорівся. З борту один за одним лунали вибухи. Врятуватися вдалося 61 людині, які перебували в цей час у передній частині літака і вибралися через дірку у фюзеляжі.

Через густий туман рятувальна операція також проходила з помилками. Деякий час служби гасили лише нідерландський Boing і не підозрювали що всього за 50 метрів від них палає ідентичний лайнер. Кількість загиблих сягнула жахливої цифри – 583 людини.

Хто винний в катастрофі

У зв'язку з трагедією керівництво нідерландської авіакомпанії KLM терміново зібрало комісію експертів. Поспіхом вони призначили одним із членів цієї команди самого Якоба ван Зантена – пілота, який власне і керував Boing під час катастрофи. Саме його помилка і була врешті визнана причиною катастрофи.

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Він так поспішав опинитися в аеропорту Гран-Канарія та повернутися в Амстердам, що дав команду на зліт і не переконався, чи смуга попереду вільна. Звісно, трагедії судилося відбутися і через низку інших факторів: густий туман, інтерференція радіохвиль, затримка із дозаправкою і врешті – теракт в аеропорту Гран-Канарія.



В катастрофі загинули 583 людини

Катастрофа на Тенерифе значно вплинула на подальшу організацію роботи у сфері авіаперевезення. Передусім, було стандартизовано команди диспетчерів, щоб виключити їх хибну інтерпретацію пілотами.

На сьогодні трагедія в аеропорту Лос-Родеос є найбільшою за кількістю жертв у цивільній авіації. Масштабнішим за цим критерієм виявився лише терористичний акт 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.