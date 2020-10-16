Експертизи щодо одного з проваджень про тортури в Кагарлицькому відділенні поліції майже завершені. Неправомірні дії поліцейських у скандально відомому відділку розслідує ДБР.

Експертизи – на завершальній стадії

Станом на 16 жовтня досудове розслідування триває щодо застосування тортур правоохоронцями у Кагарлику на початку січня цього року. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у відповідь на запит "Радіо Свободи".

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В експертних установах на завершальній стадії перебуває декілька експертиз щодо неправомірних дій поліцейських Кагарлицького відділення поліції, які предметно стосуються епізоду катування, який мав місце з 9 на 10 січня,

– розповіли в бюро.

У липні про підозру повідомили 4 особам з відділення

Зазначимо, що станом на липень ДБР повідомило про підозру чотирьом працівникам Кагарлицького відділення поліції.

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