Злочини у Кагарлицькому відділку: ДБР завершує експертизи щодо епізоду з тортурами
Експертизи щодо одного з проваджень про тортури в Кагарлицькому відділенні поліції майже завершені. Неправомірні дії поліцейських у скандально відомому відділку розслідує ДБР.
Експертизи – на завершальній стадії
Станом на 16 жовтня досудове розслідування триває щодо застосування тортур правоохоронцями у Кагарлику на початку січня цього року. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у відповідь на запит "Радіо Свободи".
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В експертних установах на завершальній стадії перебуває декілька експертиз щодо неправомірних дій поліцейських Кагарлицького відділення поліції, які предметно стосуються епізоду катування, який мав місце з 9 на 10 січня,
– розповіли в бюро.
У липні про підозру повідомили 4 особам з відділення
Зазначимо, що станом на липень ДБР повідомило про підозру чотирьом працівникам Кагарлицького відділення поліції.
Головне про свавілля поліцейських у Кагарлику:
- Наприкінці травня 2020 року до лікарні в Кагарлику через побиття та зґвалтування звернулася 26-річна жінка. Вона розповіла, що це з нею зробили поліцейські.
- Перевірка підтвердила причетність поліцейських до цього злочину та побиття ще одного чоловіка.
- Вранці 25 числа 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали.
- У липні стало відомо, що катування у Кагарлицькому відділенні відбувались ще у січні.
- Серед знущань, які застосовували поліцейські: побиття, перевезення людей у багажнику, застосування електричного струму.