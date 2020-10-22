Розслідування вчинених у Кагарлицькому відділку поліції злочинів можуть завершити у жовтні. Необхідні експертизи вже провели, четверо людей отримали повідомлення про підозру.

Про стан розслідування резонансної справи про тортури у Кагарлицькому відділку поліції розповів в ефірі одного з телеканалів 21 жовтня перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, пише 24 канал. Він також пояснив, чому слідство тривало так довго.

До теми Злочини у Кагарлицькому відділку: ДБР завершує експертизи щодо епізоду з тортурами

За словами Бабікова, справа у такому стані:

Слідчі планують завершити розслідування вже в жовтні 2020 року.

розслідування вже в жовтні 2020 року. Повідомлення про підозру отримали четверо людей.

людей. Усі експертизи вже провели.

Довго ж розслідували (з травня), бо:

Виявляли нові епізоди. Справа про згвалтування жінки у поліції Кагарлика набула розголосу – і з'явилися інші потерпілі, які зверталися до ДБР.

– і з'явилися інші потерпілі, які зверталися до ДБР. А ще й виявили нові речові докази (протигаз, спеціальні знаряддя тощо), щодо яких також треба було провести генетичні експертизи .

. У підсумку треба було дати оцінку й діяльності керівника підрозділу, що також "потребувало додаткового збору доказів".

Згвалтування у Кагарлику: що слід пам'ятати

У травні 2020 двох правоохоронців з Кагарлика на Київщині (35-річного керівника кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперативника Сергія Сулиму) затримали за підозрою у згвалтуванні 26-річної жінки.

26-річної жінки. У липні оголосили підозру ще двом правоохоронцям. Весь особовий склад відділу поліції Кагарлика вивели поза штат, кожен із них мав пройти переатестацію. 10 працівників згодом звільнили .

. Слідство встановило, що поліцейські Кагарлицького відділку до різних людей застосовували знущання, побиття, возили людей у багажнику автомобіля, використовували катування електричним струмом.

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