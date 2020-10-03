Команди рибалок з усієї України з'їхались у Черкаси. Там відбувся другий етап змагань Української риболовної ліги.

За умовами змагання, 22 екіпажі ловили у Дніпрі лише хижих рибин. Після повернення до берега – трофеї несли на зважування суддям. Про це пише 24 канал.

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Ці змагання проводять 4 рік поспіль. Взяти участь у ньому може кожен рибалка, який вміє ганятися за лускатими та хоче помірятись силами.

Змагання Української риболовної ліги: дивіться фото

За 16 годин турніру команди зловили 155 рибин, загальною вагою 270 кілограмів. Найбільша риба заважила 8 кілограмів.

Після зважування всіх лускатих випустять у Дніпро, бо пропагують не знищувати покоління риби заради розваги, а рибалок вчать дбайливо ставитись до підводних жителів та ловити лише стільки, скільки можуть з'їсти.



Найбільша риба заважила 8 кілограмів / Фото Української риболовної ліги



Змагання проводились у Дніпрі / Фото Української риболовної ліги

Команда переможців цього етапу піймала 46 кілограмів риби. Фінал всього змагання відбудеться вже в листопаді у Херсоні.