Одне з питань, як поставлять українцям 25 жовтня під час всенародного опитування – чи потрібно скоротити кількість депутатів в Раді з 450 до 300. Втім нардеп 8 скликання Леонід Ємець вважає, що це ніяк не вплине на ефективну діяльність парламенту.

Також це питання прокоментував його колишній колега Руслан Сидорович. Свою думку вони висловили в ефірі 24 каналу.

Читайте також Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні

Зменшення кількості нардепів не вплине на роботу парламенту

За словами Леоніда Ємця, реальною законотворчою діяльністю в парламенті займаються лише 15% депутатів. Тобто, в середньому 50 – 60 нардепів. Сотні депутатів справді пишуть закони, читають документи, написані їхніми колегами, і свідомо приймають рішення.

Тому зменшення кількості депутатів до 300 жодним чином не вплине на якість роботи парламенту,

– відзначив колишній нардеп.

Також він додав, якби Володимир Зеленський підійшов відповідальніше до формування власної фракції, то питання професійності відпало. Тому що "Слуга народу" має більшість в парламенті.

"На сьогодні президент просто розписується в тому, що не спромігся добрати до власної фракції професійних депутатів, які могли б якісно працювати законотворцями", – наголосив Леонід Ємець.

Екснардеп вважає, що всеукраїнське опитування Зеленський проводить як піар-акцію фракції "Слуга народу". Президент є учасником політичної кампанії окремої партії, що заборонено Конституцією.

"Він це робить з однією метою – власний інтерес. А це підпадає під дію статті 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем з метою забезпечення власних інтересів", – зазначив він.

Може збільшитися вплив олігархів на нардепів, – Сидорович

За словами Сидоровича, питання скорочення кількості нардепів в принципі розглядати можна. Проте жодного разу ще не прозвучало якогось математичного логічного обґрунтування, чому вона зменшується саме до 300. Тож варто побачити цей розрахунок.

Я розчарую наших громадян. З точки зору фінансової економії – зарплата нардепів не є основною статтею витрат парламенту. Набагато більше витрачається на утримання апарату та матеріально-технічне забезпечення,

– зауважив він.

Й наголосив: саме тому суттєво повпливати на бюджет парламенту зменшення кількості нардепів не зможе. До того ж, колишній народний обранець назвав аспекти, які викликають у нього занепокоєння.

Зокрема – може збільшитися вплив олігархів на нардепів. Адже за умови скорочення кількості депутатів ціна одного мандату зменшиться. "На підкилимні зарплати у конвертах для нардепів, які перебувають у кишені олігархів, їм потрібно буде тратити менше, ніж зараз", – додав Сидорович.

За його словами, це такі зміни також можуть негативно вплинути на доступ виборців до прямого спілкування. Адже зменшивши кількість депутатів на третину, втричі складніше стане вживу поспілкуватися з обранцями.

Загалом колишній нардеп не є категоричним противником такої ініціативи. Проте він переконаний, що варто провести ґрунтовну дискусію щодо того, які завдання є перед парламентом. А перед тим, як питати про це українців, потрібно пояснити їм, в чому полягає завдання нардепів.