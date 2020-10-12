Щомісяця криворіжці, багатоквартирні будинки яких обслуговують приватні ЖЕКи, платять сім'ї Вілкул зі своєї кишені майже 5 мільйонів гривень.

За десять років перебування біля керма Кривого Рогу Юрій Вілкул разом зі своїм сином – політиком від "Оппоблоку" Олександром встановили повний контроль над містом, без сорому "освоюючи" чималий міський бюджет (що становить понад 7 млрд грн на рік), повідомила Політрада. До того ж Вілкули "завели" свої фірми у сферу обслуговування міського ліфтового господарства. І віддали на відкуп вивезення сміття компанії, пов'язаної з одеським бізнесменом, який, як подейкують злі язики, вже дуже дружний із родиною криворізького мера.

Але зараз ми поговоримо про те, за що ми всі без винятку щомісяця платимо з власної кишені і що становить значну частину наших базових витрат – плату за обслуговування наших будинків. І платимо, як ми поговоримо далі, оточенню нашого улюбленого мера і йому особисто.

У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон №417 "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку", що поклав кінець монополії комунальних ЖЕКів. Відтоді їх місце став дуже активно займати приватний бізнес. Правда, у Кривому Розі приватні структури зайшли на ринок ЖКГ ще до ухвалення 417-го. А вже після набрання чинності закону, комерційні фірми увійшли в повну силу, скоротивши частку комунальних ЖЕКів до мінімуму.

На сьогодні на ринку ЖКГ-послуг Кривого Рогу домінують 8 комерційних структур, які сукупно обслуговують 6 190 623,19 кв.м житлової площі. Зупинимося докладніше на 3 із них.

Отже, найбільші з приватних ЖЕКів Кривого Рогу – ТОВ "Житлосервіс-КР" (сукупно обслуговує 1 614 303,33 кв.м), ТОВ "Сітісервіс-КР" (1 420 902,99 кв.м) і ТОВ "Затишок -2011 "(1 626 204,99кв.м). Всі три фірми мають одних і тих же засновників: по-перше, це Сміливий Сергій Євгенович в "Житлосервіс-КР" і його дружина, Смілива Ірина Ігорівна – у двох інших. По-друге, співзасновниками згадуваних фірм виступають дві естонські структури, формально належать громадянам цієї країни – ТОВ "ЕСТКОМ ХОЛДИНГ ОЮ" і ТОВ "ЮНІСЕРВ ХОЛДИНГ ОЮ". У трьох компаніях у засновників не однакові частки, але це – не суть.

Сам Сергій Сміливий – людина різнопланова. У різний час встиг побувати депутатом криворізької міськради, директором КП "Сансервіс", балотувався 2014 року в український парламент по 32-му округу (зняв кандидатуру на користь близького до Вілкула Андрія Гальченка). Був помічником нардепа Костянтина Павлова – колишнього першого заступника криворізького мера, якого Юрій Вілкул рік тому хотів зробити своїм заступником знову. Крім того, Сергій Сміливий навіть працював особистим водієм Юрія Вілкула.

За наявною у нас інформацією, Сергій Сміливий – не просто наближений до сімейства Вілкулів підприємець, який зробив бізнес на близькості до влади. Насправді він (як і жителі холодного Таллінна) – лише номінальні учасники всіх компаній. Реальний же власник – сам Юрій Вілкул, а операційне управління бізнесом здійснює Євген Удод – близький соратник мера, в минулому – його перший заступник, який 2017 року був оголошений у розшук за звинуваченням у махінаціях і спробах розкрадання сотень мільйонів, і накивав п'ятами. Але рік тому пан Удод був знятий із розшуку, і тепер почувається, схоже, чудово, перебуваючи в Туреччині, на сонячних берегах Анталії.

Сукупно "Житлосервіс-КР", "Сітісервіс-КР" і "Затишок-2011" обслуговують площу 4 661 411,31 кв.м, що становить 68% сукупної площі, яку обслуговує комерційними ЖЕКами.

За тарифу 4,43 грн/м2, ТОВ "Житлосервіс-КР" на місяць орієнтовно отримує від криворіжців 7 151 363,75 грн "квартплати". Корупційна рента, яка за оцінками експертів у середньому по Україні становить 25%, налічує тут 1 787 840,93 грн.

"Сітісервіс-КР" щомісяця збирає 5 640 984,87 грн, Вілкулівська "четвертина" водночас становитиме 1 410 246,21 гривні.

"Затишок-2011" отримує в місяць 6 615 727,14 грн. Частка мера і його сім'ї – 1 653 931,78 грн.

Сумарні щомісячні надходження від плати за обслуговування у фірм, контрольованих сім'єю Вілкул, складають на сьогодні 19 408 075,76 грн, або 68,5% комерційного ринку Кривого Рогу. А щомісячна корупційна маржа – 4 852 018,94 грн.

Ще 5 досить великих фірм (ТОВ "Дивобуд", ТОВ "Житлокомцентр", ТОВ "Керуюча компанія "Дом.Ком", ТОВ "Комбінат благоустрою" та ПП "Домінімум"), за нашою інформацією, не належать діючому меру, але користуються його прихильністю. Подейкують, небезкорисливо. Син засновника одного з них – ТОВ "Дивобуд" – Володимир Поздняков є чинним співробітником СБУ і підтримує тісні стосунки з самим мером, його сином Олександром Вілкулом, і Костянтином Павловим.

Загальна площа, яку обслуговують 5 згаданих компаній, становить 2 189 075,15 кв. м. Сумарні щомісячні надходження – 8 915 763,66 грн. А корупційна частка – 2 228 940,41 грн.

Так, криворіжці платять особистим вілкуловським ЖЕКам за послуги ЖКГ понад 19 мільйонів гривень, з яких майже п'ять мільйонів ідуть особисто в кишеню Юрію Григоровичу. Ще майже 9 мільйонів іде структурам, дружнім діючому меру. З яких 2,2 млн – корупційна рента, яка, не виключено, також потім іде в кишеню міській владі. Як плата за прихильність і дружбу.