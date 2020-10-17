Стала відомою особа чеченця, який 16 жовтня в передмісті Парижа обезголовив учителя історії коледжу. Причиною інциденту, імовірно, стало те, що педагог на уроці показував карикатури на пророка Мухаммеда.

Нові деталі щодо вбивства вчителя у Франції

Ім’я нападника з посиланням на судове джерело оприлюднило авторитетне французьке видання Le Figaro. З даними ресурсу мовиться про 18-річного Абдулака А.

До теми У Франції вчителю відрубали голову, підозрюваного розстріляли: що відбулося

Інші ЗМІ повідомляють, що прізвище зловмисника – Анзоров. І перш ніж скоїти злочин, він нібито вигукнув "Аллах Акбар".

Раніше була інформація, що молодий чоловік народився у Москві та має чеченське коріння. Крім того, він перебував на обліку в поліції, але не як радикальний ісламіст, а через правопорушення (які саме – журналісти не уточнюють).

Зверніть увагу Чеченець обезголовив учителя в Парижі: кількість затриманих зросла – під вартою батьки нападника

Чеченець обезголовив вчителя у Франції: головне