ЗМІ назвали ім'я чеченця, що відрізав голову вчителю у Франції
Стала відомою особа чеченця, який 16 жовтня в передмісті Парижа обезголовив учителя історії коледжу. Причиною інциденту, імовірно, стало те, що педагог на уроці показував карикатури на пророка Мухаммеда.
Нові деталі щодо вбивства вчителя у Франції
Ім’я нападника з посиланням на судове джерело оприлюднило авторитетне французьке видання Le Figaro. З даними ресурсу мовиться про 18-річного Абдулака А.
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Інші ЗМІ повідомляють, що прізвище зловмисника – Анзоров. І перш ніж скоїти злочин, він нібито вигукнув "Аллах Акбар".
Раніше була інформація, що молодий чоловік народився у Москві та має чеченське коріння. Крім того, він перебував на обліку в поліції, але не як радикальний ісламіст, а через правопорушення (які саме – журналісти не уточнюють).
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Чеченець обезголовив вчителя у Франції: головне
- Інцидент трапився увечері 16 жовтня в передмісті Парижа – містечку Конфлан-Сент-Оноріон.
- Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя історії та географії та відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника.
- Національна антитерористична прокуратура Франції розслідує злочин за статтями про "вбивство внаслідок терористичного акту" та про "функціонування злочинного терористичного угрупування".
- За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда.
- Президент Франції Еммануель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом". Також засудили подію мусульманські лідери у Франції.
- Росія поки подію ніяк не коментує.