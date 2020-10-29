Низка ЗМІ 29 жовтня повідомили про те, що в прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля виявили коронавірус. Це виявилось фейком.

У пресслужбі глави уряду журналістам 24 каналу спростували інформацію про COVID-19 у прем'єра і запевнили, що Шмигаль здоровий.

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Першими про коронавірус у Шмигаля повідомили в проросійських телеграм-каналах. Вони посилались, зокрема, на організаторів форуму Building & Construction Forum в Києві, в готелі Hilton. Там начебто мав виступати прем'єр.

Його відсутність організатори пояснили тим, що в Шмигаля нібито COVID-19.

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