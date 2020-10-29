У ЗМІ поширили фейк про коронавірус у Шмигаля: що відомо
Низка ЗМІ 29 жовтня повідомили про те, що в прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля виявили коронавірус. Це виявилось фейком.
У пресслужбі глави уряду журналістам 24 каналу спростували інформацію про COVID-19 у прем'єра і запевнили, що Шмигаль здоровий.
Актуально За минулу добу у Києві виявили найбільше хворих по Україні
Першими про коронавірус у Шмигаля повідомили в проросійських телеграм-каналах. Вони посилались, зокрема, на організаторів форуму Building & Construction Forum в Києві, в готелі Hilton. Там начебто мав виступати прем'єр.
Його відсутність організатори пояснили тим, що в Шмигаля нібито COVID-19.
Новина доповнюється