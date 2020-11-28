Вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде вбили 27 листопада у Тегерані. Міноборони Ірану одразу ж звинуватило у трагедії США та Ізраїль.

Водночас іранські ЗМІ висловили кілька припущень, кому було вигідне вбивство вченого-ядерника. Серед головних неофіційних підозрюваних очільник США Дональд Трамп. Про це пише Axios.

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За інформацією порталу, метою вбивства Мохсена Фахрізаде може бути утруднення відновлення переговорного процесу з ядерної угоди між США та Іраном для майбутньої адміністрації обраного президента США Джозефа Байдена.

Вбивство Фахрізаде є частиною того, що здається спробою адміністрації Трампа та уряду Нетаньяху використовувати час, що залишився до вступу на посаду обраного президента США Джозефа Байдена, для посилення тиску на Іран,

– мовиться у повідомленні.

Також у матеріалі підкреслили, що адміністрація Трампа не приховує свого прагнення ускладнити Байдену відновлення переговорів з Іраном і повторне приєднання до ядерної угоди 2015 року.

Зверніть увагу! Спільний комплексний план дій або ж ядерну угоду з Іраном уклали у 2015 році між Тегераном і Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією. Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо визнає, що умови угоди порушені.

Зауважимо, що раніше влада Ірану висловила сподівання, що відносини з Вашингтоном покращаться після того, як країну очолить Джо Байден. Каденцію Трампа у США влада Ірану схарактеризувала, як "авантюрну та войовничу". Віцепрезидент Ірану підкреслив, що Трамп увів "нелюдські" санкції проти іранського народу.

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Що відомо про вбивство Мохсена Фахрізаде

27 листопада в Ірані вбили провідного вченого-фізика Мохсена Фахрізаде. Він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Мохсена Фахрізаде. Він був одним з Як пишуть ЗМІ, невідомі під'їхали до Фахрізаде і вистрілили йому в голову. Зловмисники вбили й охоронця вченого.

Зловмисники вбили й охоронця вченого. Чоловіка на вертольоті госпіталізували в лікарню , але лікарям не вдалося врятувати його життя.

, але лікарям не вдалося врятувати його життя. Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.

інші нападники. В Ірані звинуватили у трагедії США та Ізраїль. ООН закликала країни близькосхідного регіону проявити стриманість.