У ніч проти 1 листопада в ресторані Харкова сталася стрілянина. В ЗМІ повідомили, що охоронець нардепа відкрив вогонь з пістолета. Після сутички з відвідувачами він помер.

Стріляв начебто охоронець депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева. Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на джерела в поліції. Інформацію також опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, однак згодом видалив пост. 24 канал намагається зв'язатись із поліцією Харкова для підтвердження інформації.

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Що відомо про стрілянину в Харкові

Інцидент стався у караоке-ресторані Biani Champagneria, що за адресою Ярослава, Мудрого, 21. Повідомлення в поліцію надійшло о 05:49.

Попередньо встановлено, що чоловік, на вигляд 35 – 40 років, зайшов до ресторану, дістав пістолет ФОРТ 12, який зареєстрований за ним, та почав стріляти.

Відвідувачі намагалися його приборкати і вдарили пляшкою по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За даними ЗМІ, загиблого начебто звати Руслан Смірнов. Він був охоронцем депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева.



Стрілянина в Харкові / Фото Андрія Цаплієнка