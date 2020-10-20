Журналісти Bellingcat згадали про Анатолія Шарія у статті про розслідування катастрофи малазійського боїнга MH17 на Донбасі. Видання пише, що блогер спеціально маніпулював фактами та підтримував версію російського ГРУ. Він у відповідь назвав розслідувачів "вигадниками".

Що видання пише про маніпуляції блогера

Про Шарія згадують у другій частині розслідування видання Bellingcat.

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Журналісти пишуть, що випуск блогу Шарія з аудіозаписами розмови бойовиків про MH17 вийшов через 17 днів після того, як один з підозрюваних у справі надіслав їх полковнику Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

Щодо джерела аудіо матеріалів, то Шарій заявив, що записи надіслали йому анонімно. Однак блогер висловив припущення, що причетний "хтось з СБУ".

Шарій вирізав важливі моменти зі запису, які підтверджують версію України. Він заявляв своїм слухачам, що аудіоматеріали сфальсифікували. Крім того, наполягав, що бойовики говорили про збиття реактивного літака "Сухой" ("Сушки"), а не MH17.

Зі записів, раніше опублікованих СБУ, дійсно зрозуміло, що окупанти спочатку говорили про військовий літак, але тому, що вони переплутали його з пасажирським MH17.

Як це коментує Шарій

Блогер спершу відповів Bellingcat та заявив, що йому байдуже щодо джерела, яке надіслало записи. Мовляв, він же оприлюднив повний запис розмови бойовиків, на відміну від СБУ. Крім того, Шарій зазначив, що вирізав певні частини через те, що йому вони видалися "незначними".

Згодом він назвав журналістів "вигадниками та маніпуляторами", а розслідування – неправдивим. Коли його запитали, де саме була неправда, той у відповідь надіслав відео з власного блогу.

Хто такий Анатолій Шарій? Колишній український журналіст. У 2012 році втік з України та отримав політичний притулок у Литві. Веде ютуб-канал, який має приблизно 2 мільйонів підписників. Відомий своєю антиукраїнською та пропагандистською риторикою.

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Важливо! Малазійський літак рейсу MH17 збили над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 людей. Авіакатастрофу розслідує міжнародна слідча група. У справі є четверо підозрюваних: так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін; генерал, а тоді ще полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський; підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов; Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Авіакатастрофа рейсу MH-17: головне / Інфографіка 24 каналу