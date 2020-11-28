Глава США Дональд Трамп після свого програшу на виборах все одно планує змагатись за крісло очільника держави у 2024 році. Про свої наміри Трамп хоче оголосити під час інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Що відомо про наміри Трампа

Про наміри знову балатуватись у президенти Трамп нібито планує розповісти у січні 2021 року. Про це повідомляє The Daily Beast.

До теми Трамп погодився покинути Білий дім, але є умова

За інформацією ЗМІ, Трамп вже обговорює з радниками питання щодо початку своєї передвиборчої кампанії за 4 роки до наступних виборів.

Зазначили, якщо буде офіційно підтверджена перемога Байдена на загальних виборах, Трамп таки оголосить про наміри знову балатуватись у президенти.

Зауважимо! Видання стверджує, що близько 47% американців підтримують участь Трампа у виборах президента у 2024 році.

Вибори в США: що треба знати