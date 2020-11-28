Трамп хоче заявити про участь у виборах-2024 під час інавгурації Байдена, – ЗМІ
Глава США Дональд Трамп після свого програшу на виборах все одно планує змагатись за крісло очільника держави у 2024 році. Про свої наміри Трамп хоче оголосити під час інавгурації обраного президента Джо Байдена.
Що відомо про наміри Трампа
Про наміри знову балатуватись у президенти Трамп нібито планує розповісти у січні 2021 року. Про це повідомляє The Daily Beast.
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За інформацією ЗМІ, Трамп вже обговорює з радниками питання щодо початку своєї передвиборчої кампанії за 4 роки до наступних виборів.
Зазначили, якщо буде офіційно підтверджена перемога Байдена на загальних виборах, Трамп таки оголосить про наміри знову балатуватись у президенти.
Вибори в США: що треба знати
- 3 листопада у США пройшли президентські вибори.
- Перемогу здобув Байден, однак Трамп заявив про численні фальсифікації.
- Республіканець вимагав перерахунку голосів та відстоював свою думку в судах.
- Натомість Байден вже розповів, що робитиме впродовж перших 100 днів на посаді.
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