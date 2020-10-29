Колишній міністр Юрій Караєв став помічником Лукашенка у Гродненській області. Через це рішення у Білорусі почали ще жорсткіше реагувати на протести й страйки.

Редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцер Лукашук зазначив, що великих мітингів зараз немає, але це не означає, що їх не буде надалі. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Показний жест

За словами редактора, зміна керівника міністерства внутрішніх справ у Білорусі – це жест готовності влади країни до комунікації.

Влада прибрала Караєва, мовляв, вона готова до діалогу з громадськістю,

– ствердив Лукашук.

На його думку, діяльністю Караєва, зокрема його інтерв'ю та вислови, пов'язують з діяльністю силовиків.

Помічники Лукашенка

"Помічниками Лукашенка стають лише силовики, тобто він хоче взяти ситуацію під контроль", – зазначив журналіст.

Також він додав, що очевидно, силовики діятимуть ще жорстокіше, ніж раніше.

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