Спрощення візового режиму для України поки неможливе, – посол Великої Британії
Україна та Велика Британія працюють над пом'якшенням візового режиму. Водночас пані посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс заявила, що такі зміни навряд чи можливі в найближчому майбутньому через питання безпеки кордонів.
Велика Британія ретельно ставиться до питання безпеки кордонів. Саме тому пом'якшення візового режиму з Україною – тривалий процес. Про це Сіммонс заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Я не вважаю, що зміни візового режиму можливі в найближчому майбутньому. Оскільки це не політичне питання, а питання безпеки кордонів. Але я щаслива, що цей діалог відбувається,
– заявила Сіммонс.
За її словами, коли Європейський Союз ввів безвізовий режим, Велика Британія не була частиною Шенгенської зони через проблему безпеки кордонів. Зараз ця проблема нікуди не поділася.
"Це питання не тільки для України. Це глобальний пріоритет Великої Британії щодо безпеки кордонів", – пояснила пані посол.
Усе через те, що коли в Іраку почалася війна, в країну потрапляли джихадисти та бойовики. Тоді збільшилася нелегальна міграція та організована злочинність. Тому питання візового режиму між Україною та Великою Британією залежить від цих чинників, а не від політичних переговорів чи підписаних угод про партнерство.
Що відомо про спрощення Великою Британією візового режиму
- Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон підписали угоду про поступове спрощення візового режиму.
- Головним завданням української влади наразі є довести, що безвізові українці є безпечними для Великої Британії.
- Україна також просить державу запровадити окремі правила для різних категорій подавачів на візи.
- Для початку наша держава хоче полегшити отримання дозволів на в’їзд журналістам, підприємцям, студентам тощо.